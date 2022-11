Guido Bellido considera que su retiro de comisiones del Congreso es una venganza de Vladimir Cerrón

“Gracias por la venganza señor Vladimir Cerrón y Waldemar Cerrón", expresó Bellido en su cuenta de Twitter. (Andina)

Poco antes de levantarse la sesión del Pleno del jueves 17 de noviembre, el relator del Parlamento informó que los congresistas Guido Bellido y Héctor Valer habían sido retirados de todas las comisiones de trabajo que integraban en el Legislativo tras renunciar a sus bancadas, Perú Libre y Perú Democrático, respectivamente.

Sin embargo, el exparlamentario de Perú Libre, consideró este hecho como una venganza del secretario general de la agrupación política a la que pertenició, Vladimir Cerrón, y del congresista de esa bancada Waldemar Cerrón, ya que, según comentó, pese a su dimisión a esa agrupación política había coordinado mantenerse en las comisiones.

“Gracias por la venganza señor Vladimir Cerrón y Waldemar Cerrón, pese a que se ha solicitado y coordinado con el vocero mantener las comisiones, hoy me han retirado de las mismas para colocar en mi reemplazo al señor Waldemar Cerrón. Les estoy bastante agradecido”, expresó en su cuenta de Twitter.

Guido Bellido era parte de las comisiones de Economía, Transportes y Comunicaciones, y Vivienda. En los dos primeros grupos de trabajo fue reemplazado por Waldemar Cerrón, mientras que en la restante lo sucederá Margot Palacios.

Tuit de Guido Bellido

Renuncia de Guido Bellido

El 7 de noviembre, el congresista Guido Bellido anunció que había decidido dar un paso al costado al partido del oficialismo, Perú Libre. A través de un oficio, enviado al oficial mayor del Congreso indicó que las razones son “estrictamente de convicción y consciencia”.

Luego, a través de redes sociales, volvió a ratificar la decisión que tomó y manifestó que ha cumplido de manera “leal y consecuente” en las actividades del partido con el cual Pedro Castillo llegó a Palacio de Gobierno.

“He renunciado a Perú Libre del cual he sido parte desde el 2015, durante nuestra militancia hemos cumplido de manera leal y consecuente en todas las acciones partidarias, sin embargo, he visto por conveniente aportar a un espacio más amplio en el campo popular con enfoque cultural”, indicó en Twitter.

Al respecto, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, emitió un pronunciamiento en sus redes sociales en el que lamentó la renuncia de Bellido y afirmó que, sin el partido, ni Pedro Castillo habría llegado a la presidencia de la República ni él hubiese asumido la Presidencia del Consejo de Ministros en julio del 202.

“El instrumento político que permite al pueblo lograr autoridades gubernamentales es el partido. Sin él, Pedro Castillo no sería presidente, Bellido nunca hubiera sido premier, los maestros no tendrían su bancada. Es la trascendencia histórica de Perú Libre, ajeno a las traiciones”, escribió Cerrón en su cuenta de Twitter.

Renuncia de Héctor Valer

Por otro lado, el jueves se conoció que el congresista Héctor Valer presentó su renuncia a la bancada Perú Democrático, de la cual formó parte desde que fue fundada con exmiembros de Perú Libre.

La carta de renuncia fue publicada por el legislador en redes sociales y fue enviada a la vocera del grupo parlamentario, Nieves Limachi. “Vamos Perú, el país tiene derecho a una estabilidad de gobernanza y esto se encuentra solo fortaleciendo el equilibrio de poderes, nunca torciendo el Derecho como lo ha hecho el Primer Ministro”, expresó Valer.

Héctor Valer renunció a la bancada de Perú Democrático. Foto: Andina

Valer era parte de la comisión de Constitución y Reglamento, a la cual ingresó como accesitario Roberto Kamiche. Ahora será reemplazado por su colega Hamlet Echeverría, de Perú Democrático.

SEGUIR LEYENDO