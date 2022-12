El poder de Aníbal Torres en la PCM: pese a renuncia aún es la persona en quien más confía Pedro Castillo

Pedro Castillo agradeció al saliente premier Aníbal Torres por su gestión. (Twitter)

Aníbal Torres es uno de los más acérrimos defensores que ha tenido el presidente de la República, Pedro Castillo, desde el inicio de su gestión. La relación entre el jurista y el profesor viene desde la segunda vuelta electoral cuando Fuerza Popular intentaba por todos los medios bloquear la victoria electoral del aspirante de Perú Libre.

En retribución a esa lealtad, Torres fue convocado al Gabinete de Guido Bellido. Asumió la cartera de Justicia y Derechos Humanos, donde ganó protagonismo por decisiones controversiales como retirar al entonces procurador general del Estado, Daniel Soria, por denunciar al presidente Castillo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en el marco del caso Puente Tarata III.

La movida de Torres, ejecutada en febrero, le valió para que sea el escogido para asumir la presidencia del Consejo de Ministros tras el breve gabinete de Héctor Valer. Desde su actual puesto, cometió una serie de exabruptos que lo llevaron a ser calificado como una personaje confrontacional con la oposición, la prensa y el sistema de justicia.

Te puede interesar: Edward Málaga calificó de burla nombramiento de Aníbal Torres como asesor de la PCM

“La vacancia promovida por algunos congresistas, sus financistas y prensa aliada carece de todo fundamento. Utilizan la vacancia como juicio político, para repetir el golpe de Estado del 2020 y sus conocidas consecuencias. Los golpistas anhelan imponer un gobierno totalitario”, señaló Torres en uno de los tantos mensajes enviados contra los opositores al régimen.

Aníbal Torres y Betssy Chávez.

En otro momento, Torres no tuvo reparos en tildar de “miserable” al cardenal Pedro Barreto durante una entrevista difundida a través de las redes sociales. En dicha conversación, el titular de la PCM señaló que el también arzobispo de Huancayo estaría a favor de los grupos de poder.

“Ahí tenemos un cura, el cura Valverde, no, perdón, me equivoqué, el cura, autoridad de Huancayo, su nombre me olvidé, tan miserable puede ser esta persona. Él cree que uno es un tonto. Él está a favor de los grupos de poder (...). Me equivoqué, no es Valverde, es Barreto. Él quiere por supuesto que el Gobierno pase a formar parte de la derecha”, expresó.

Luego, el ex primer ministro atacó a la prensa como el reciente episodio con la periodista Sol Carreño. “Por qué esa señora hace eso y manipula a unas personas del lugar, aprovechándose de sus escasos conocimientos. Para hacer daño nomás al Gobierno. Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, es mala hija, y si tiene hijos solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad”, mencionó.

Te puede interesar: Aníbal Torres respalda a Betssy Chávez en la PCM y asegura que no hay “ningún propósito” de cerrar el Congreso

Además, Torres cuestionó varias veces a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presentar una denuncia constitucional contra el presidente Castillo. “Lo dije públicamente y lo he dicho en el propio Congreso, que examinen la hoja de vida mía y la de la fiscal de la Nación (Patricia Benavides) y determinen quién debe ser investigado, ¿ella o yo? Determinen quién debe estar en la cárcel, ¿ella o yo? Determinen y sean honestos. Hablen de honestidad, de transparencia, de autonomía, de imparcialidad, pues, muy bien, hagan lo que les estoy diciendo porque por algo me han denunciado”, manifestó.

Caída y asesoría

Sin embargo, Aníbal Torres acabaría su premierato. El 25 de noviembre pasado, el ex primer ministro renunció luego de que la mesa directiva del Congreso de Perú rechazara “de plano” el planteamiento de una cuestión de confianza para derogar la llamada ‘Ley Antireferéndum’.

Torres agregó que la Constitución señala que la respuesta negativa a un voto de confianza se establece cuando el pedido es “rehusado” y no expresamente “rechazado”, por lo que adelantó que si el Congreso declaraba inadmisible la sola posibilidad de recibir el proyecto, se tomaría como una negación a su solicitud.

Cuando se creía que Torres se alejaría del Gobierno, fue nombrado como jefe del Gabinete de Asesores de Betssy Chávez. Ayer se oficializó y eso confirmaría que su poder sigue intacto en la PCM.

El portal IDL reportó que no fue Chávez quien tomó la decisión de seguir con Torres, sino el presidente Pedro Castillo por considerar que ex primer ministro le garantiza “tranquilidad” y “seguridad”.

SEGUIR LEYENDO