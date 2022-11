Edward Málaga calificó de burla nombramiento de Aníbal Torres como asesor de la PCM

Edward Málaga impulsa la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo.

Con el paso de los días y a la luz de nuevos acontecimientos, los congresistas empiezan a perfilar y confirmar el voto que realizarán cuando el gabinete Betssy Chávez acuda al hemiciclo para pedir el voto de confianza. Por su parte, Edward Málaga ha tomado con desagrado la noticia de la continuidad de Aníbal Torres en la PCM y la usará de motivo para votar en contra del requerimiento que hará la premier.

El congresista no agrupado ha calificado de burla la decisión de mantener al expresidente del Consejo de Ministros como asesor inmediatamente después de su renuncia al cargo. Esto sería razón suficiente para negarle la confianza al nuevo gabinete que respalda y defiende la controversial decisión. En su cuenta de Twitter, el parlamentario llegó a calificar de extorsionador al gobierno por dicha acción.

“La sola designación de Aníbal Torres como asesor de PCM es razón suficiente para no dar la confianza al gabinete Chávez. Hay otras razones de peso, pero burlarse del país es una línea que nunca debieron cruzar. Interprétenlo como quieran, al Perú no se le extorsiona con dos balas”, escribió en redes sociales el congresista que impulsa la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.

Betssy Chávez seguirá trabajando con Aníbal Torres.

Luego de asumir el cargo, Betssy Chávez cuenta con 30 días para solicitar el voto de confianza al Congreso. Como se recuerda, la exministra de Cultura llegó al premierato luego de que el Ejecutivo interpretara que la representación nacional había negado la primera cuestión de confianza. Por su parte, el Parlamento insiste en que se trato de un rechazo de plano al no tratarse de un pedido vinculado a las políticas generales del gobierno.

Con los votos necesarios

Luego de dos intentos de retirar del cargo al presidente Pedro Castillo, la oposición impulsa una nueva moción de vacancia que se ha tomado más de un mes para recolectar la firmas. Si bien contaban con las necesarias para iniciar el proceso, pretendieron conseguir 87 para asegurar los votos al momento de la votación final. Sin embargo, los promotores decidieron seguir adelante con la medida con los 67 reunidos.

Edward Málaga, redactor de la moción, aseguró que se cuentan con los votos necesarios para vacar al jefe de Estado, pero advirtió sobre posibles intentos de cambiar la intención del voto de algunos congresistas. “Puede ser que, en tres, cuatro días alguien los compre, les ofrezca un ministerio”, dijo el parlamentario sin mencionar quiénes serían aquellos que podrían ceder a los ofrecimientos del Ejecutivo.

Edward Málaga advirtió intentos de cambios el sentido del voto de algunos congresistas.

“Nada puede garantizar el número final de votos, todos sabemos que las voluntades cambian. No les sorprenda que el Ejecutivo intente captar algunos de los votos o firmas que ya tenemos comprometidas. Yo no me confiaría en los números que tenemos, pero sí tengo la certeza por el mejor camino que es el momento más cercano que hemos estado a una vacancia presidencial”, agregó durante su presentación ante los medios.

Málaga insiste en que si ha presentado la moción en mesa de partes es porque se siente seguro que prosperará cuando sea puesto a votación en el hemiciclo. De aprobarse su admisión a debate, se espera que el jefe de Estado acuda al Congreso para ejercer su defensa y posteriormente se iniciaría la votación. Desde el oficialismo existen quienes no creen que la oposición cuente con los 87 votos necesarios para poner fin al gobierno de Pedro Castillo.

