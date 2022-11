Sergio Blanco confesó que se enamoró de Sporting Cristal y explicó los motivos de su salida en 2015

El futbolista uruguayo vistió la camiseta de Sporting Cristal por dos años y salió campeón nacional en 2014.

Solo le bastó dos años para enamorarse de Sporting Cristal. El delantero Sergio Blanco, campeón en 2014 y finalista en 2015 del fútbol peruano, confesó su amor por el club rímense. Además, contó tres motivos puntuales que lo convencieron de regresarse a Uruguay.

Tal ves sea recordado más por su apelativo, ‘Chapita’, y también por sus goles, 19 en total, que por su propio nombre en tienda ‘bajopontina’. El ‘charrúa’, ahora alejado de las canchas después de su retiro, reveló detalles de su vínculo con Cristal y por qué se marchó hace siete años.

“Yo fui por cuatro meses y me venía a Wanderers a jugar la copa, nos fue muy bien, me enamoré de Sporting Cristal y de Perú, me ofrecen un año más de contrato y me quedo”, expresó Blanco en entrevista con GOLPERU.

No obstante, el amor por la camiseta ‘celeste’ no bastó para que se quede por más temporadas. ¿Por qué? Él explica sus motivos. “Tenía el objetivo de ser goleador histórico de Wanderers, tenía 36 años y si me quedaba más tiempo en Perú, iba a ser muy difícil hacer la cantidad de goles para llegar a ese récord”.

En seguida, recordó un hecho fulminante para retornar a su país. “Nosotros perdemos la final con Melgar en Arequipa, el golpe para mí fue muy grande, ahí me cerré y dije ‘me voy’”.

Por último, el exdelantero también decidió pegar la vuelta al fútbol uruguayo por el momento que pasaba Montevideo Wanderers en dicho año. “Había hecho una mala campaña, iba a pelear el descenso y sentí que me necesitaba”.

Sergio Blanco se convirtió en goleador histórico de Montevideo Wanderers en 2017 y sigue siéndolo hasta la actualidad con 125 goles.

Te puede interesar: Sporting Cristal tiene acuerdo con Adrián Ascues y Jostin Alarcón para reforzar al equipo el 2023

Su paso por Cristal

‘Chapita’ llegó al Perú a mitad del 2014 procedente de Montevideo Wanderers. Se acopló rápidamente al elenco dirigido por Daniel Ahmed y se ganó su puesto como titular. Dicha temporada terminó jugando 19 partidos, anotando nueve goles y alzando el trofeo del campeonato nacional.

En su segunda campaña con los ‘cerverceros’ le fue muy bien también. Superó su registro goleador con 10 tantos y alcanzó los 40 compromisos disputados. Sin embargo, se quedó a un paso de lograr el tan ansiado bicampeonato.

Sergio Blanco junto a Carlos Lobatón y Renzo Sheput.

Trayectoria de Blanco

- Wanderers de Uruguay (2000-2003)

- América de México (2003)

- San Luis de México (2004)

- Wanderers de Uruguay (2004-2005)

- Dorados de México (2005-2006)

- Shenhua de China (2007-2008)

- Nacional de Uruguay (2008-2010)

- Querétaro de México (2010)

- Necaxa de México (2011)

- Wanderers de Uruguay (2012)

- Patronato de Argentina (2012)

- Wanderers de Uruguay (2013-2014)

- Sporting Cristal (2014-2015)

- Wanderers de Uruguay (2016-2018)

- Torque de Uruguay (2019-2020)

- Wanderers de Uruguay (2021)

Te puede interesar: ¿Qué equipo peruano es más conocido? Hinchas de todo el mundo respondieron en el Mundial Qatar 2022

¿A qué se dedica actualmente?

Sergio Blanco colgó los botines a finales de 2021. Después de su retiro, no quiso alejarse del fútbol e inició su carrera como entrenador. Su primera experiencia fue dirigiendo la cuarta división de Montevideo Wanderers.

El exatacante llegó rápidamente a ser entrenador de la máxima categoría. En setiembre de esta año fue anunciado como flamante DT de Wanderers y meses más tarde fue ratificado en la posición, por lo que estará al mando del conjunto uruguayo en el 2023.

SEGUIR LEYENDO