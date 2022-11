Partidos de hoy, miércoles 30 de noviembre: horarios y canales TV

Partidos de hoy, miércoles 30 de noviembre: horarios, canales tv y resultados en vivo.

Hoy miércoles 30 de noviembre se realizarán diversos partidos válidos por el Mundial Qatar 2022. Será un día lleno de fútbol sobre todo de muchas emociones, debido a que las selecciones del grupo C y D se jugarán la vida para clasificar a la siguiente instancia de la máxima competencia.

Francia se medirá con Túnez en el Education City Stadium. El elenco dirigido por Didier Deschamps tiene un pie y medio en los octavos de final y con un empate le basta para sellar su clasificación como líder del grupo, mientras que la escuadra africana necesita ganar y esperar la caída de los australianos para avanzar como segundo.

Será la primera vez que las dos escuadras se enfrenten en una Copa del Mundo, no obstante, tienen historial (cuatro duelos). El último amistoso que protagonizaron fue en 2010 y terminó con un empate 1-1.

La selección de Francia superó 2-1 a Dinamarca y es el líder absoluto del grupo D. (@equipedefrance)

Australia buscará dar la sorpresa y eliminar a Dinamarca. Los oceánicos vienen de ganarle a Túnez por la mínima diferencia y sumando un punto frente a la selección de Eriksen y compañía, conseguirían su boleto a la siguiente fase, algo que no logran desde el Mundial de Alemania 2006.

Su enfrentamiento más reciente sucedió en Rusia 2018 y finalizó con un marcador 1-1. El danés Christian Eriksen abrió el marcador y Mile Jedinak puso la igualdad desde los doce pasos.

Argentina quiere clasificar a octavos como primero del grupo C para evitar un posible choque con Francia y para eso, tendrá que superar a Polonia, actual puntero. El equipo encabezado por Lionel Messi viene con envión anímico muy grande tras el triunfo sobre México.

Los sudamericanos ya saben lo que es enfrentar a los polacos en este evento deportivo. Ocurrió en Alemania 74 y Argentino 78. En el primero terminó 3-2 a favor de los europeos y los ‘albicelestes’ se impusieron 2-0 en el segundo.

La selección Argentina venció 2-0 a México con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. (@Argentina)

México sale en búsqueda del milagro ante Arabia Saudita, que también tiene muchas chances de seguir con vida en esta Copa del Mundo. Los centroamericanos urgen de ganar, además, que el enfrentamiento entre Argentina y Polonia no termine en empate.

‘Aztecas’ y árabes se midieron por última vez en 1999 durante la realización de la Copa Confederaciones y dicho encuentro finalizó con goleada de la ‘tricolor’ (5-1).

Partidos del Mundial Qatar 2022

Francia vs Túnez

- Argentina: 12:00 horas / TyC Sports y DirecTV Sports.

- Colombia: 10:00 horas / Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports.

- Perú: 10:00 horas / DirecTV Sports.

- Estados Unidos (Washington): 10:00 horas / Telemundo, Fox Network.

- México (CDMX): 9:00 horas / Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

Australia vs Dinamarca

- Argentina: 12:00 horas / DirecTV Sports, TV Pública, DeporTV.

- Colombia: 10:00 horas / DirecTV Sports.

- Perú: 10:00 horas / Latina TV, DirecTV Sports.

- Estados Unidos (Washington): 10:00 horas / Telemundo, UNIVERSO.

- México (CDMX): 9:00 horas / TUDN, Canal 5 Televisa, Azteca 7.

Argentina vs Polonia

- Argentina: 16:00 horas / TV Pública, DirecTV Sports, TyC Sports.

- Colombia: 14:00 horas / DirecTV Sports.

- Perú: 14:00 horas / Latina TV, DirecTV Sports.

- Estados Unidos (Washington): 14:00 horas / UNIVERSO, Telemundo, Fox Network.

- México (CDMX): 13:00 horas / VIX+, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

México vs Arabia Saudita

- Argentina: 16:00 horas / Las estrellas, DirecTV Sports, TyC Sports.

- Colombia: 14:00 horas / DirecTV Sports.

- Perú: 14:00 horas / DirecTV Sports.

- Estados Unidos (Washington): 14:00 horas / Telemundo, Fox Sports 1.

- México (CDMX): 13:00 horas / Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, Canal 5 Televisa, TUDN.

