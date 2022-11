Magaly Medina anuncia que se ausentará de su programa debido a problemas de salud

Magaly Medina no aparecerá la noche de hoy miércoles 16 de noviembre en su programa de espectáculos. La conductora de televisión usó su cuenta de Instagram para contactarse con sus seguidores y anunciarles que se encuentra un poco delicada de salud, por lo que continuará en reposo.

Como se conoce, la popular ‘Urraca’, en más de una oportunidad ha asistido a sus programas pese a no encontrarse completamente bien, sin embargo, en esta ocasión el malestar ha sido más fuerte que la ha obligado a permanecer en descanso.

Mediante sus historias de Instagram, la esposa de Alfredo Zambrano envió un mensaje y mostró cómo es que se encontraba en este momento. Allí, pidió disculpas a sus seguidores, quienes la esperan noche a noche para tener más noticias de la farándula local.

“Tengo que disculparme con todos ustedes porque hoy no puedo salir al aire, estoy muy agripada y con una faringitis. He estado con fiebre todo el día, así que es mejor que descanse y mañana salgo al aire”, señaló al inicio, evidenciando el malestar que posee.

Magaly Medina anuncia que no se presentará en su programa. (Instagram)

Tras ello, comentó que en lugar del programa en vivo que tendría hoy, transmitirá uno anterior, por lo que recalcó las disculpas del caso. Además, señaló que espera recuperarse lo más pronto posible para regresar al set de ATV el día de mañana 17 de noviembre.

“Hoy (16 de noviembre) verán un programa hecho con anterioridad, así que espero me disculpen y si todo está bien, mañana nos volvemos a ver a las 9:45. Gracias por entenderme”, finalizó la conductora en su pronunciamiento.

Magaly Medina enfureció con su producción

El último martes 15 de noviembre, la figura de ATV se mostró sumamente molesta con un error cometido por su producción durante su programa en vivo. Magaly Medina en más de una oportunidad ha hecho públicas sus quejas hacia los encargados de su producción y esta vez no fue la excepción.

Todo sucedió cuando se encontraba presentando una nota sobre las fuertes declaraciones de Arantxa Mori sobre Giuliana Rengifo, por lo que pidió que repitieran una de las partes. Pero, en ese momento los encargados de los videos no pusieron el correcto al aire, lo que desató la furia de la pelirroja.

“Tengo escasez de personal en isla de edición, pero la falta de profesionalismo de algunas personas hacen que yo tenga que estar pasando estas vergüenzas. Esta es mi marca registrada, mi símbolo, pero jamás la falta de profesionalismo y buen trabajo. Hago bien mi parte y lo mismo exijo de la gente que trabaja conmigo. Aquellos que no trabajan a mi ritmo y no se sienten responsables, creo que las puertas están abiertas. Gracias, he hecho mi memo al aire. Mil disculpas”, expresó incómoda la presentadora.

Magaly Medina enfureció con la producción de su programa y lanzó dura advertencia en vivo | ATV / Magaly TV, La Firme

SEGUIR LEYENDO