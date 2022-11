Jonatan Rojas confiesa que un amigo del mundo de la cumbia lo traicionó: “Me sentí utilizado”

Jonatan Rojas confiesa que un amigo del mundo de la cumbia lo traicionó | YouTube/Ventana de Emergencia

Jonatan Rojas estuvo como invitado en el programa de YouTube, Ventana de Emergencia. El cantante habló de sus nuevos proyectos y, como era de esperarse, también de su pasado, sus inicios en la cumbia y algunos conflictos que lo han alejado de algunos amigos.

En medio de la entrevista, el presentador, Carlos Orosco, le preguntó al artista sobre las amistades en el mundo de la cumbia. Respecto al tema, le comentó que a veces hay personas que te pueden fallar o traicionar el algún aspecto.

Ante ello, el cantante respondió: “Sí, estaba pensando si llegaría ese momento en el que me iban a hablar de eso, con toda frescura yo lo diría. Creo que soy de las personas que, cuando estoy con esta persona, soy muy real. No me gusta esconder nada, me gusta decir las cosas así”, señaló al inicio.

Tras ello, fue consultado sobre quién era la persona que lo habría traicionado, pero prefirió no mencionarlo. “Hay una persona que si me falló, no lo quiero mencionar, pero esa persona si me falló. Yo pensé que esa persona me quería, pero creo que lo usó con un único fin y eso a mí no me gustó para nada”, agregó.

Jonatan Rojas habla de las amistades en el círculo musical. (YouTube / Ventana de Emergencia)

Al respecto, agregó que aunque perdona las cosas malas que le pueda, no olvida a quién lo hizo. “Yo perdono, pero no olvido, me sentí utilizado, me molestó, me molesta y hasta ahora me duele porque no está bien. Tú le entregas una confianza a una persona y esa persona no se puede pasar los límites. Yo no fallo a las personas, yo no tengo malicia. Si un colega o un amigo está creciendo, te aplaudo que te vaya bien, sigue con los éxitos. No le deseo el mal a nadie, no me gusta, no comparto esto”, sentenció.

Jonatan Rojas se distanció de Christian Domínguez

En diciembre del 2020, Jonatan Rojas anunció su salida definitiva de Gran Orquesta Internacional, agrupación liderada por Christian Domínguez. Sin embargo, mucho se habló que esta salida se habría dado de manera abrupta, que incluso los cantantes se habrían distanciado, pese a la gran amistad que tenían.

Es así que, en agosto del 2022, Jonatan Rojas fue entrevistado por Edson Dávila en su espacio de YouTube ‘Edson Pa’ que más’. Allí, fue consultado sobre si aún tenía comunicación con su excompañero de orquesta. De inmediato, marcó distancia asegurando que fue el conductor de ‘América Hoy’ quien le había quitado el habla.

“No tengo comunicación con él, nada, cero. Ni para un chifita. No me hablo con él, es que a raíz de que yo me salí de la orquesta, él me quitó el habla. Sí, me pagó todo, no hay ningún problema en eso, pero fue por parte de los dueños, a otros socios, que hubo ciertos acuerdos que no. No, no soy figureti, nada que ver con eso”, señaló en aquella ocasión.

