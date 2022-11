Héctor Ventura espera que el Congreso reflexione para que se pueda dar la vacancia de Pedro Castillo

Comisión de Fiscalización volvió a elegir a Héctor Ventura como presidente y Patricia Chirinos será la vicepresidenta. (Andina)

El congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) señaló que espera que haya el respaldo pleno del Parlamento a la tercera moción de vacancia que se presentó ayer contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Indicó que es la única salida para superar la crisis política en la que se encuentra el país.

El titular de la Comisión de Fiscalización aseveró que gracias a la información recopilada ahora existen evidencias que implican a Castillo Terrones en presuntos actos de corrupción que son materia de investigación en el Ministerio Público.

“Tenemos evidencias, elementos de convicción y abundante información que se ha recopilado en la Comisión de Fiscalización, que ha servido de fundamento para interponer esta moción de vacancia, y también con los elementos que tiene el Ministerio Público. Esperemos que ahora los 130 congresistas reflexionemos para salvaguardar los intereses de todos peruanos”, declaró a Exitosa.

De otro lado, Ventura enfatizó que, a diferencia de las otras dos mociones, en esta tercera sí hay hechos que demuestran los presuntos actos de corrupción de Castillo. Por ello, pidió que sus colegas en la representación nacional tomen en cuenta estos aspectos.

Pedro Castillo se enfrentará a su tercera moción de vacancia.

“Los peruanos podemos evidenciar cómo es que el Ejecutivo manosea las normas constitucionales y esto pone en zozobra la población. Hay una incertidumbre de lo que pueda pasar mañana con todos los peruanos”, apuntó.

¿La tercera es la vencida?

El congresista no agrupado Edward Málaga presentó ayer la tercera moción de vacancia contra el presidente Castillo La moción de orden del día 4904, que busca declarar la “incapacidad moral permanente” de Castillo, debe darse cuenta en el Pleno. Allí, se debería discutir la admisión a debate que se necesitaría más de 50 votos. En el documento de Málaga se cuenta con 67 firmas, por lo que resulta asegurado que sea aprobado por la representación nacional.

En el portal web vacanciaya.com se encuentra los nombres de los firmantes. Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Hitler Saavedra y Ángel Azurín (Somos Perú) y Juan Burgos (Podemos) pusieron sus rúbricas.

José Williams, titular del Parlamento, dio cuenta ayer de la tercera moción de vacancia durante el Pleno que se realiza para la discusión del presupuesto de la República para el 2023. Mencionó que este jueves se debatirá la admisión del documento.

Si se formaliza esto, el presidente Castillo será citado para que responda punto por punto de la moción de vacancia dentro del plazo de 10 días hábiles de ser notificado. Puede asistir acompañado por su abogado que también complementa su defensa por un tiempo de una hora. Luego, los congresistas inician el debate y todo culmina con la votación final. Se requieren de 87 votos para destituir al jefe de Estado.

Edward Málaga comentó que espera tener “mejor suerte” que en las mociones anteriores, en las que la vacancia presidencial terminó archivada. (Andina)

“Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos. Pero esto es al día de hoy. Puede ser que, en tres, cuatro días alguien los compre, les ofrezca un ministerio”, dijo el parlamentario Málaga sin mencionar quiénes serían aquellos que podrían ceder a los ofrecimientos del Ejecutivo. Tan solo señaló que la decisión dependerá de la integridad y amor por el país de “sus colegas”.

“Nada puede garantizar el número final de votos, todos sabemos que las voluntades cambian. No les sorprenda que el Ejecutivo intente captar algunos de los votos o firmas que ya tenemos comprometidas. Yo no me confiaría en los números que tenemos, pero sí tengo la certeza por el mejor camino que es el momento más cercano que hemos estado a una vacancia presidencial”, agregó.

