Congreso decide este jueves 1 de diciembre si admite a debate la moción de vacancia contra Castillo

En el Pleno del Congreso da cuenta de la moción de vacancia presentada este martes contra Pedro Castillo. Congreso TV

La reciente moción de vacancia presidencial, formulada por el legislador Edward Málaga (no agrupado), fue presentada en el Congreso el último miércoles 29 y continúa a paso célere por el Legislativo.

El texto plantea destituir al actual Jefe de Estado de su cargo debido a una “permanente incapacidad moral, de acuerdo a lo previsto en el artículo 113 de la Constitución”.

El documento cuenta con 67 firmas, de diversas bancadas parlamentarias, y ya fue notificada al presidente Pedro Castillo en la mencionada fecha, según lo manifestado por el titular del Poder Legislativo, José Williams Zapata.

Te puede interesar: Presentan la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo

En este marco, la Junta de Portavoces acordó que la aprobación del debate de dicha iniciativa sea evaluada este jueves primero de diciembre. La sesión se realizará a las seis de la tarde.

Esta tercera moción de vacancia deberá contar con los votos de 52 legisladores para su admisión a debate. Mientras tanto, para lograr la destitución de Castillo Terrones se necesitarán 87 firmas.

El mandatario enfrenta graves acusaciones en su contra, entre ellas, una denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente liderar una organización criminal enquistada en el Gobierno.

Te puede interesar: Moción de vacancia reconoce que el presidente no puede ser sometido a un juicio político durante su mandato

Algunos de los grupos parlamentarios que respaldan la propuesta son Renovación Popular (RP), Avanza País (AvP), Fuerza Popular (FP), Somos Perú (SP) y Alianza para el Progreso (APP).

En el último intento de vacancia, suscitado en marzo de este 2022, solo se contaron con 55 votos a favor en el Pleno. La primera moción, que data de diciembre del año pasado, no fue admitida para su debate en el Parlamento.

El legislador no agrupado promueve un nuevo intento por destituir a Pedro Castillo, sindicado como líder de una presunta organización criminal.

Espera un escenario favorable

El congresista Edward Málaga (no agrupado), antes integrante de la bancada del Partido Morado, refirió que esperan un ambiente propicio para la vacancia presidencial en este tercer intento.

Según precisó, algunos legisladores, sobre todo del lado oficialista, “están evaluando (la destitución de Pedro Castillo) porque ya han sobrepasado su nivel de tolerancia”.

“Este es un proceso en marcha, no hubiésemos tomado la decisión de presentarla si no tuviésemos cierta certeza de lograr el objetivo. Los cálculos han sido hechos luego del fin de semana, conversando, haciendo el trabajo político e ir a tender la mano a distintos colegas”, manifestó en diálogo con la prensa.

Te puede interesar: Adriana Tudela presentó acusación constitucional contra ministros por interpretación de la cuestión de confianza

En otro momento, destacó que no tienen garantizados los 87 votos necesarios para retirar al Jefe de Estado de su cargo. En este sentido, remarcó que el Ejecutivo tiene una amplia “trayectoria en comprar voluntades”.

“Nada puede garantizar el número final de votos, todos sabemos que las voluntades cambian. Que no les sorprenda que el Ejecutivo (…) empiece ahora a tratar de captar algunos de los votos o firmas que ya tenemos comprometidas. No me confiaría de los números, pero sí tengo la certeza de que vamos por el mejor camino”, comentó.

Sobre un potencial cierre del Parlamento, Málaga Trillo aseguró que sí existe una amenaza de disolver el Parlamento. Por ello, indicó que de producirse este escenario se tendrá “una dictadura” en el país.

SIGUE LEYENDO