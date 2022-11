Alianza Lima y Cristian Benavente inician conversaciones para renovar contrato

Cristian Benavente analiza su continuidad en Alianza Lima (Club Alianza Lima).

La continuidad de Cristian Benavente en Alianza Lima se decidirá en los próximos días. El cuadro ‘blanquiazul’ inició conversaciones con el futbolista con la intención de renovar su contrato. No obstante, se pudo conocer que el ‘Chaval’ y su entorno tienen la idea de continuar su carrera en el extranjero, por lo que la negociación sería complicada.

José Bellina, gerente deportivo ‘íntimo’, afirmó hace una semana que la continuidad del atacante estaba en evaluación. En su favor contaba que fue el tercer máximo goleador del equipo con 6 tantos en 30 partidos, dejando grandes momentos como el golazo de tiro libre ante Carlos A. Mannucci, el cabezazo en el último minuto para vencer a Cienciano o su gran corrida contra Deportivo Municipal. Sin embargo, las constantes lesiones y su escaso aporte en Copa Libertadores y los clásicos, pusieron en duda su permanencia.

Cristian Benavente sorprendió al marcar un golazo de tiro libre frente a Carlos A. Mannucci en su debut en Liga 1 (GOLPERU).

Benavente no pudo disputar las finales contra FBC Melgar por una lesión en la rodilla, por lo que viajó a Madrid para tratarse. En este momento se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Miami y hace unas semanas se especuló que tendría intención de operarse, por lo que quedaría fuera varios meses, lo que impediría su continuidad en Alianza Lima.

Pese a este riesgo, en las oficinas de La Victoria habrían decidido mantener al ‘Chaval’ en el equipo, ya que consideran que un jugador de sus características no es fácil de encontrar en el fútbol peruano y con una buena pretemporada podría desplegar su mejor nivel. Así lo informó el periodista José Varela: “El futbolista Cristian Benavente y el club Alianza Lima están en plena negociación para renovar el contrato. Este año jugó 26 partidos en la Liga 1, fue titular en 12 ocasiones y pudo convertir 6 goles”, escribió en su Twitter.

No obstante, su colega Gerson Cuba, afirmó que el futbolista no tendría intención de continuar en la institución: “Desde el entorno de Cristian Benavente me informan que las posibilidades de renovación con Alianza Lima son muy bajas. El “Chaval” dejaría la institución”, informó. El motivo sería que anda buscando opciones fuera del Perú.

Benavente y su audiencia en el TAS

La mente de Cristian Benavente no solo está puesta en pensar en que equipo jugará la próxima temporada, sino también en los tribunales. Este 5 de diciembre el peruano-español tiene una audiencia en el TAS con su exequipo, el Pyramids. Recordemos que el volante tenía contrato con el cuadro egipcio hasta mediados de 2022. No obstante, rescindió para firmar con Alianza Lima a comienzos del presente año.

La campaña del ‘Chaval’ en Egipto no fue buena. Firmó contrato a inicios de 2019, pero solo disputó 12 partidos en los que marcó 3 goles. Posteriormente estuvo a préstamo en el Nantes de Francia y el Antwerp y Sporting Charleroi de Bélgica. A su retorno, no fue tomado en consideración por el club, el cual ni siquiera lo inscribió en la liga, por lo que pasó un año entero sin jugar.

El ataque de Alianza Lima para el 2023

Con los fichajes de Gabriel Costa y Bryan Reyna, sumado a las salidas de Arley Rodríguez y Wilmer Aguirre, Alianza Lima renovó a sus extremos para la temporada 2023, en la que afrontarán en paralelo la Copa Libertadores y Liga 1. Además, están en negociaciones con el argentino Diego Churín para pelear el puesto con Hernán Barcos e incluso existe una leve posibilidad de que Christian Cueva vaya a préstamo por 6 meses para afrontar la fase de grupo del torneo continental.

Con compañeros de este nivel, en tienda ‘blanquiazul’ esperan romper la mala racha de partidos sin ganar a internacional y el tricampeonato. Si se consigue la renovación de Benavente, el ataque poseería aún más alternativas.

