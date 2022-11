Alianza Lima: el contrato de renovación para Jefferson Farfán ante situación física

Jefferson Farfán regresó a Alianza Lima en 2021 después de 17 años.

Hace unos días atrás no se sabía si Jefferson Farfán continuaría o no en Alianza Lima la próxima temporada. Cada vez que se tocaba el tema al gerente deportivo ‘blanquiazul’, José Bellina, declaraba que todavía no se había reunido con el delantero para definir su futuro. Lo cierto es que ya habrían llegado a un acuerdo ambas partes, pues el deseo de continuar siempre estuvo en pie y solo faltaba definir los términos.

El trato con la ‘Foquita’ sería en un inicio por seis meses y con una reducción del 30% de su sueldo. Dependiendo de cómo va teniendo continuidad y desempeño se iría extendiendo el contrato. Además, tendría la opción de seguir ligado al club, pero con otro cargo. Se busca retribuirle todos los logros que tuvo con el equipo.

“Lo primero con Jefferson Farfán es ver dónde está él y saber cómo se siente. Queremos que siga ligado a Alianza Lima. Si es como jugador, excelente; si es en otro rol, también. Su contrato vence este año. La historia de Alianza con él va a estar ligada muchos años más. Si él quiere continuar, buscaremos la forma que se dé. Tiene los galones suficientes para que nosotros podamos escuchar lo que él quiere. Sin ninguna duda hay una consideración especial con él”, explicó Bellina días atrás en diferentes entrevistas.

La revancha de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán no tuvo una buena campaña porque la lesión a la rodilla no lo dejó tener la continuidad que habría querido. Solo jugó tres partidos este año: contra Universitario de Deportes, Deportivo Binacional y ADT de Tarma, sumando 13 minutos entre los tres encuentros. Guillermo Salas lo llevó de a pocos y por eso solo tuvo poco tiempo en la cancha.

Falta algunos detalles para que la ‘Foquita’ firme su renovación. El jugador buscará sacarse el clavo la siguiente temporada, pues está más recuperado. Los hinchas de Alianza Lima esperan verlo en acción porque será vital para la Copa Libertadores y los partidos rumbo tricampeonato en 2023.

Yordi Vílchez se queda

Los ‘íntimos’ hicieron oficial su primera renovación por redes sociales: Yordi Vílchez se quedará en La Victoria y el anuncio fue celebrado por todos sus seguidores debido a su buena temporada. El defensa, que firmó hasta 2024, se ganó los aplausos tras su destacable actuación en los 40 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, donde marcó un gol en la final ante Melgar. Tras coronarse con Alianza Lima, celebró caminando de rodillas desde uno de los arcos hasta el centro de la cancha como agradecimiento a Dios.

El central nacional llegó a La Victoria en 2021 para jugar la Segunda División (pero volvieron a Liga 1 por resolución del TAS) a pedido de Carlos Bustos. El técnico le dio continuidad y logró adueñarse de la saga de Alianza Lima por dos años seguidos.

“¡Felices de seguir contigo, BICAMPEÓN! Yordi Vílchez renovó su vínculo con la blanquiazul”, así anunciaron los ‘blanquiazules’ la permanencia del jugador en sus plataformas difitales.

¡Felices de seguir contigo, 𝗕𝗜𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢́𝗡!💙👏🏾



Yordi Vílchez renovó su vínculo con la blanquiazul. 🤝🏾#AlianzaBicampeón#ArribaYordi pic.twitter.com/WJigHZs4ll — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) November 29, 2022

