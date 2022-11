Alianza Lima hizo oficial la salida de Arley Rodríguez tras lograr el bicampeonato nacional

Arley Rodríguez anotó ocho goles durante su estancia en tienda 'íntima'. (Alianza Lima)

Es oficial. Arley Rodríguez no continuará en Alianza Lima en el 2023. El club victoriano anunció hoy miércoles 30 de noviembre la salida del delantero nacional tras la consecución del bicampeonato de la Liga 1, donde jugó un rol protagónico desde que Guillermo Salas tomó la dirección técnica del primer equipo.

“¡Gracias por toda tu entrega, bicampeón! Te deseamos lo mejor siempre. #AlianzaBicampeón #ArribaArley”, fue el mensaje con el que el equipo ‘blanquiazul’ despidió al futbolista de 29 años.

Alianza Lima se despidió de Arley Rodríguez tras dos temporadas. (Facebook)

El mismo Arley Rodríguez ya había anticipado su adiós de tienda ‘íntima’ hace algunos días. En un emotivo video pidió que la afición aliancista “no se olviden del ‘colocho’”.

“Hola familia ‘blanquiazul’, lo más difícil siempre será despedirnos, pero la voluntad de Dios siempre será perfecta y me toca partir. Agradecer a todos los que hicieron posible que vistiera esta hermosa camisa, espero haber retribuido su confianza”, dice parte del relato que el colombiano incluyó en una pieza audiovisual.

“Soy bicampeón, pero al final con lo más lindo que me quedo es con su cariño y su respeto. Nunca olviden al ‘colocho’, muchas gracias Alianza”, finalizó la locución del delantero.

De esta forma se cierra oficialmente la etapa de Rodríguez en la institución de La Victoria. Sumó 62 partidos en las dos temporadas que compitió en Matute, marcando ocho goles y la misma cantidad de asistencias. Fueron 2.584 minutos que disputó dentro del terreno de juego. Lo más importante: se va con dos títulos de Liga 1 en la misma cantidad de años que pasó en Alianza Lima.

Arley Rodríguez uso sus redes sociales para mandarle un mensaje a la hinchada 'blanquiazul'.

Polémica con Bustos y titularato con ‘Chicho Salas’

A inicios de setiembre se vio envuelto en polémicas por presuntamente usar sus redes sociales para enviar indirectas al entonces director técnico Carlos Bustos, quien no lo consideraba titular en sus alineaciones. Tras la destitución del argentino luego del empate ante Cantolao y la designación de ‘Chicho’ Salas como entrenador, Arley se volvió pieza importante en la recta final del campeonato.

Desde el debut con victoria ante Carlos Stein hasta la final de vuelta ante Melgar en Matute, Alianza disputó 11 partidos y Rodríguez se perdió solo dos por acumulación de tarjetas amarillas. En las fechas finales del Torneo Clausura logró anotar en las victorias ante Deportivo Municipal y Binacional.

Su futuro seguiría ligado al fútbol peruano, pues tendría la posibilidad en recalar en Cusco FC, donde se reencontraría con Pablo Peirano, quien lo dirigió en Carlos A. Mannucci durante el 2020.

Aldair Rodríguez renovó y Christian Ramos no va más

Apenas una hora antes de anunciar la salida de Arley Rodríguez, Alianza Lima comunicó la extensión de contrato del otro Rodríguez del plantel, Aldair. El atacante nacional seguirá ligado al club que lo formó profesionalmente por todo el 2023. Aunque la capacidad goleadora del jugador de 28 años fue menor a la del colombiano, anotó un tanto menos. El no ocupar plaza de extranjero marcó la diferencia.

Quien no corrió con la misma suerte fue el seleccionado nacional Christian Ramos. Llegó como flamante contratación para este 2022 y menos de un año después se anunció que no continuará en el bicampeón nacional. La ‘Sombra’ no pudo ganarse la titularidad y perdió el puesto con Pablo Míguez. A lo largo del año jugó 30 partidos.

La segunda etapa de Christian Ramos en Matute duró una sola temporada. (Alianza Lima)

