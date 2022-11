Gabinete Chávez: Qué opinan los congresistas sobre la cuestión de confianza

Betssy Chávez y cuestión de confianza

El pasado 25 de noviembre, Betssy Chávez fue elegida por Pedro Castillo como la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros tras la renuncia de Aníbal Torres. Ante esto, muchos congresistas se encuentran marcando posición sobre si darán o no el voto de confianza a este gabinete.

Chávez Chino es la quinta funcionaria que lidera la PCM y la segunda mujer, luego de la salida de Mirtha Vásquez entre octubre del 2021.

Según la Constitución Política del Perú, si el Congreso no aprueba la Cuestión de Confianza o si el Presidente del Consejo de Ministros renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce una crisis ministerial total y el gabinete en pleno renuncia.

¿Qué opinan los congresistas sobre la cuestión de confianza?

Ilich López

El congresista Ilich López propuso que la bancada a la que pertenece, Acción Popular, no brinde el voto de confianza al gabinete liderado por Betssy Chávez. Para el parlamentario, la ex titular del MTC, se ha caracterizado por “no solucionar los grandes problemas nacionales”.

“Propongo debate de bancada sobre la investidura y propiciar el voto en contra de la cuestión de confianza del gabinete Betssy Chávez y/o se autorice a utilizar el voto con criterio de consciencia, después de una amplia reflexión, afianzando prácticas que considero saludables y coherentes con la trayectoria democrática de nuestro partido”, se lee en un documento enviado al vocero de la bancada, Elvis Vergara.

María del Carmen Alva

La parlamentaria María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso, consideró que “no merece” dar el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Betssy Chávez.

“(Sobre voto de confianza al gabinete Chávez) Lo vamos a analizar entre todos, pero no se merece el voto de confianza, evidentemente”, sostuvo este lunes desde los interiores del Congreso.

“Ellos van a tratar [de cerrar el Congreso] han amenazado con poner cuestión de confianza, se inventarán algún tema, nunca se ha visto cosa igual, no tiene orgullo este señor [Aníbal Torres] que pasa de ser premier y se pone ahora de asesor, ha sido cuestionado y no busca consensos, son ellos los que quieren seguir sin diálogo, ya sabemos cómo será esta gestión”, aseveró.

José Cueto

Otro congresista que ya marcó su distancia y aseguró que no dará su voto de confianza es el parlamentario José Cueto. Sin embargo, afirmó que desea escucharla para identificar si existe algún cambio en el plan de trabajo que tenga el Poder Ejecutivo.

“No sé qué es lo que van a presentar cuando vengan la señorita (Betssy) Chávez con su Gabinete a pedir la cuestión de confianza por, no sé ni qué plan de trabajo ha presentado porque son los mismos, y no han tenido una buena gerencia por lo menos hasta ahora […] Si se le da o no el voto de confianza, en principio, yo en forma personal no, pero quiero escucharla a ver si hay algún cambio”, declaró en entrevista a Canal N.

¿Qué es una Cuestión de Confianza?

La Cuestión de Confianza es un mecanismo constitucional que plantea el Poder Ejecutivo de manera obligatoria cuando solicita la investidura del Presidente del Consejo de Ministros y su Gabinete ante el Congreso de la República.

También pueden hacerlo, de forma voluntaria, los ministros o el Presidente del Consejo de Ministros, a nombre del Consejo, sobre materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su Política General de Gobierno. No incluye a las relacionadas con la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos (Ley N.º 31355).

