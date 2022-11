Betssy Chávez afirmó que el Gobierno interpretó como la primera negación de confianza

Betssy Chávez se pronunció sobre el rechazo de cuestión de confianza|VIDEO: TVPERÚ

La reciente presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, decidió confirmar la interpretación de la cuestión de confianza que decidió ser rechazada de plano por la Mesa Directiva. En este sentido, indicó que el Ejecutivo lo ha calificado como la primera negación de confianza.

“El Legislativo ha mutilado la cuestión de confianza. Nosotros hicimos un acta, en la cual indica que la resolución suprema por la cual se acepta la renuncia del doctor Aníbal Torres, (…) donde indicamos por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la cuestión de confianza”, afirmó en conversación con TV Perú.

Asimismo, mencionó que si esta interpretación ocasiona que no le brinden la confianza a su Gabinete Ministerial no se opone, dado que no “puede obligar al Legislativo que lo hagan”. También, sostuvo que el Congreso de la República pone sus “condiciones” para la cuestión de confianza.

(Andina)

“Un sector del Congreso decidió modificar el procedimiento de cuestión de confianza, el cual era prerrogativa del Ejecutivo; así como tienen la prerrogativa de la interpelación y la censura”, precisó.

Al comienzo de esta entrevista también indicó que es la primera presidenta del Consejo de Ministros más joven.

