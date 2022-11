Pablo Míguez sobre la posible llegada de Gabriel Costa a Alianza Lima: “Está a un paso”

Pablo Míguez y Gabriel Costa fueron campeones en el Torneo del Inca en 2014.

Uno de los más felices con la posible llegada de Gabriel Costa a Alianza Lima, es el defensor Pablo Míguez. Ambos tienen una amistad desde que compartieron el vestuario ‘blanquiazul’ y salieron campeones del Torneo del Inca del 2014. La ‘Cotorra’ confesó que se comunicó con ‘Gabi’ aseguró que está muy cerca de unirse al club.

“Siempre hablo con ‘Gabi’. Tengo una amistad con él. Nos comunicamos siempre, cuando salió campeón en Chile, y también me habló cuando salí campeón. Esta última semana hubo contacto. Me dijo que está todo muy cerca, no voy a confirmar nada, pero me dijo que Alianza Lima está haciendo bien las cosas y está viendo lo mejor para él. Y ojalá que lo mejor sea Alianza. Otros compañeros también lo han llamado y le han dicho que sería lindo que vuelva”, declaró el defensa en una entrevista con ‘Pelota de Trapo’.

El jugador ‘íntimo’ elogió a su excompañero y está seguro que aportará mucho en los planes que tiene el equipo de Guillermo Salas para el próximo año. El objetivo es romper la mala racha de 10 años sin poder ganar en la Copa Libertadores y el coronarse con el tricampeonato.

“Es un jugador que nos va a ser bien y ojalá pueda darse. Está un paso, salió en todos lados. Voy a ir a traerlo. Está en un buen momento, en un gran nivel. Nos ayudará a nosotros para competir en lo que se viene, le dará un plus al equipo para hacer un buen año y una buena Copa”, añadió Míguez.

Pablo Míguez: "Voy a ir a traerlo a Gabriel Costa"

Lo último de Costa

Las negociaciones entre el club Alianza Lima y Gabriel Costa fueron cambiantes. Hace unos días atrás era lejano su regreso a La Victoria, ahora está todo muy cerca. Todo parece indicar que no renovará con Colo Colo. Los medios chilenos anunciaron como un hecho la salida del futbolista del ‘Cacique’.

La esposa del jugador, Carolina Vidir, publicó una historia en su Instagram que ilusionó a los hinchas. ”Lo mejor está por venir”; dice el mensaje acompañado de un emoji de felicidad, un corazón azul y una bola de billar. Esta publicación fue celebrada por todos pues sería una confirmación de la vuelta de ‘Gabi’ después de ocho años. Además, la pareja del delantero empezó a seguir a la cuenta oficial de Instagram de Alianza Lima.

Mensaje de la esposa de Gabriel Costa en su Instagram.

Otra salida

El atacante colombiano Arley Rodríguez después de ganar el bicampeonato con Alianza Lima se despidió de los ‘blanquiazules’ a través de un emotivo video en sus redes sociales.

