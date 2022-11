Campeón del mundo reveló que Claudio Pizarro lo ayudó en su adaptación en Bayern Múnich

Claudio Pizarro y Javi Martínez compartieron vestuario tres temporadas en el Bayern Múnich.

El futbolista, Javi Martínez, campeón con España en Sudáfrica 2010, se refirió al exjugador de la selección peruana, Claudio Pizarro, y destacó la ayuda que le brindó a su llegada al Bayern Múnich de Alemania en el 2012.

El futbolista español, al igual que personalidades relacionadas al fútbol y exjugadores renombre, se encuentran presenciando el Mundial Qatar 2022 y algunos de ellos guardan relación con el Perú o sus representantes. El defensor calificó de “increíble” al excapitán de la selección ‘blanquirroja’.

Martínez llegó al gigante bávaro para la temporada 2012-2013 sin conocimiento previo del idioma y reveló que el ‘Bombardero de los Andes’ fue clave para su adaptación pues lo ayudó en el día a día de los entrenamientos e incluso le traducía las indicaciones que el entrenador Jupp Heynckes le hacía.

“Me ayudó muchísimo cuando llegué al Bayern, no hablaba prácticamente inglés y nada de alemán y él me ayudó con las traducciones, con muchas correcciones que me hacía el míster y yo no entendía. Es una persona increíble, todavía mantengo el contacto con él y es un grande”, declaró Javi Martínez desde Qatar para Movistar Deportes.

El actual futbolista del Qatar Sports Club, equipo en el que milita desde el 2021, no escatimó en elogios para ‘Pizza’. “Uno de los mejores delanteros sudamericanos de la historia del fútbol, una leyenda”, fue la descripción de Martínez para su excompañero.

Jugando juntos lograron su primera UEFA Champions League en la temporada 2012-2013. Aquella vez derrotaron a su rival en la Bundesliga, el Borussia Dortmund.

Javi Martínez reveló que estuvo invitado a la despedida que organizó Claudio Pizarro en Alemania el pasado mes de setiembre, pero no pudo estar presente en dicho evento por motivos profesionales. “De hecho estuve invitado, pero tenía partido y no pude ir, le dije que lo sentía muchísimo, que me hubiese encantado haber estado allí pero no podía”.

Aseguró que pronto se reencontrará con su amigo y que espera verlo en la tradicional festividad alemana Oktoberfest.

Pizarro y sus excompañeros en Qatar 2022

Pese a ya no encontrarse en actividad, Claudio Pizarro se mantiene en vigencia y durante el Mundial Qatar 2022 viene siguiendo el desempeño de sus excompañeros en el Werder Bremen, opinando sobre su desempeño y celebrando sus anotaciones.

El excapitán de la selección peruana elogió al delantero estadounidense Josh Sargent quien debutó en una Copa del Mundo el pasado lunes 21 de noviembre ante Gales. Compartió vestuario con él entre 2019 y 2020.

“Josh es un chico con muchas cualidades, con muchas ganas de aprender y yo creo que puede tener una muy buena temporada, es un chico muy trabajador y me alegro mucho de poder haber compartido con él y poder aportar en su desarrollo”, fueron las declaraciones de ‘Pizza’ difundidas por el periodista Alonso Contreras.

Josh Sargent debutó en un Mundial ante Gales en Qatar 2022. (AFP/ Jewel Samad)

Otro excompañero suyo es el neerlandés Davy Klaassen, con quien jugó durante el curso 2018-2019. El volante anotó el segundo gol en la victoria de Países Bajos ante Senegal por 2-0. Ese fue su primer gol en un Mundial.

Claudio publicó una historia de Instagram destacando el momento y el dorsal que llevaba puesto el futbolista. “Felicitaciones, @davyklaassen. Con la 14, por supuesto”. El número mencionado fue el mismo que acompañó al ídolo ‘verdiblanco’ durante gran parte de su extensa y galardonada trayectoria.

Klaassen celebra su gol ante Senegal. (Reuters/Molly Darlington)

