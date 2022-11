Gerente deportivo de Alianza Lima explicó la salida de Arley Rodríguez: “Fue una decisión muy difícil”

Arley Rodríguez jugó 29 partidos y anotó 8 ocho goles en sus dos temporadas en Alianza Lima.

La salida de Arley Rodríguez fue muy lamentada por los hinchas de Alianza Lima. El video de despedida del delantero colombiano fue tan emotivo que muchos le pidieron que no se vaya, otros le agradecieron la entrega en cada partido y, sobre todo, por el bicampeonato. Aunque no hay un anuncio oficial, los ‘blanquiazules’ salieron a dar las razones por las que se decidió no renovarle al extremo. Eso sí, le agradecieron todo lo que dio por los ‘íntimos’.

“Tengo un agradecimiento muy grande hacia él (Arley Rodríguez). Lo que ustedes valoran de él es algo que nosotros también. Dejó absolutamente todo por el club, rindió en los momentos difíciles, pero creemos que el cupo que buscamos tenemos que invertir en un puesto distinto. Lamentablemente, valoramos que para poder tener una competitividad mayor, pensando en la Copa, si teníamos que reinvertir en un cupo de extranjeros, tal vez en otra posición. El tema va por ahí. Fue una decisión muy dura, muy difícil pero creemos que hoy por hoy el club necesita eso.”, comentó el gerente deportivo, José Bellina, en una entrevista a la página Código Blanquiazul.

Arley Rodríguez dejará Alianza Lima después de dos temporadas.

Casi confirmados

La llegada de Bryan Reyna a Matute tomó varias versiones donde salió de todo, se indicaba que el delantero no quería ser jugador ‘blanquiazul’ porque era hincha de Universitario de Deportes, y otras cosas más. Lo cierto es que el futbolista de Cantolao es casi el nuevo refuerzo del equipo de Guillermo Salas. Solo faltan algunos detalles para cerrar su llegada. Incluso, Jesús Castillo también.

“Hay predisposición de Reyna. Leí un montón de cosas, hay un poco desinformación. La verdad es que nosotros con Cantolao y el jugador hablamos desde hace mucho, no en las últimas semanas, y siempre hubo buena relación. En operaciones donde hay compra de jugadores hay detalles que se pueden demorar pero él siempre ha mostrado una buena predisposición y Cantolao ni qué decir. Leí varias cosas que no se acercan a la realidad. Estamos muy cerca de Castillo y Reyna. Mientras no tengamos las firmas de ambas partes prefiero ser cauto, pero estamos muy cerca.”, confesó José Bellina.

José Bellina reveló las razones de la salida de Arley Rodríguez. | Código Blanquiazul

Todo el respaldo

La directiva de Alianza Lima está en la búsqueda de un delantero para la próxima temporada. Salieron varias opciones, entre ellas, Pablo Vegetti. El delantero argentino habría despertado el interés de los ’íntimos’ pero quedó descartado porque decidió renovar con Belgrano. Otro fue Pablo Magnín, goleador del equipo ‘che’ Tigre, pieza clave para que su equipo logre el ascenso a la Primera División. Estas son algunas opciones que está siendo evaluada por los de La Victoria, pero se dejó en claro que no se está buscando reemplazo al ‘Pirata’.

“Hoy por hoy, el ‘9′ titular del club es Hernán Barcos. Si llega otro; tendrá que venir, competir y quitárselo, pero finalmente es algo que también buscamos, de que haya una competencia interna fuerte y buena. Tal vez habrá un momento donde tendrán que jugar los dos. No me quiero meter mucho en las decisiones de ‘Chicho’. Tiene que venir a competir”, aclaró el gerente deportivo.

