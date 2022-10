Natalia Salas viajó a Miami para grabar su primera canción: “No saben lo que se viene”

Natalia Salas viajó a Miami y grabó tema propio | Instagram

Natalia Salas es una de las actrices más queridas en el Perú, muchos de sus fanáticos siguen todo su proceso luego de que revelara en sus redes sociales que padecía de cáncer de mama. Desde entonces, la artista nacional no ha dudado en mostrar su mejor rostro frente a su enfermedad y sigue cumpliendo sus sueños.

La actriz continuó en las tablas con su obra de teatro, además reapareció en ‘Al Fondo Hay Sitio’ con su recordado personaje de ‘Andrea Aguirre’ y ahora, sigue desarrollando otra de sus grandes pasiones que es la música.

Es así que, durante estos días, la joven artista ha estado un poco ausente de sus redes sociales, pero decidió explicar cuál era el motivo. Por el momento, se encuentra en Miami junto a su madre, realizando algunos pendientes personales, pero detalló algunas cosas que sí puede compartir con sus seguidores.

“He estado un poco desaparecida de las redes, estoy con mi mami y estamos haciendo muchas cositas, no hemos venido a turistear ni a pasear, no lo hemos venido a hacer. Hemos venido a hacer cosas personales y lo que si les podía contar es que vine a grabar una canción. Estoy contenta, muy contenta”, señaló en sus historias de Instagram.

Natalia Salas y Jessyca Sarango. (Instagram)

Tras ello, compartió una fotografía con Jessyca Sarango durante su encuentro en Estados Unidos. Sarango es una peruana productora y compositora, quien además ha representado a nuestro país en Viña del Mar en tres oportunidades y que también fue nominada a los Latin Grammy en el 2011.

Luego de esta publicación, Natalia Salas confesó que llegó a Estados Unidos a hacer música, razón por la que se encuentra muy feliz de poder lograr sus sueños. “O sea, ¿creo que ya saben no? Porque lo compartí en una historia ayer, pero la canción que he venido a grabar es una canción que me ha compuesto, escrito y que va a producir y postproducir Jessyca Sarango, que es una genia”, señaló feliz al inicio.

Seguido, destacó toda la trayectoria de la artista peruana que trabajará en su proyecto y confesó su admiración por ella desde años atrás y la felicidad que siente de poder compartir este sueño tan ansiado y que poco a poco se hace realidad.

“Es una cantautora peruana que además ha ganado Viña del Mar, ha estado nominada a los Grammys y es una persona increíble. Yo he sido su fan desde siempre y he tenido la oportunidad de conocerla la vez anterior que vine, canté con ella y es una persona increíble, es extraordinaria. Es un lujo, es un privilegio, es un regalo que me ha dado la vida poder conocerla y ahora estar haciendo esta canción con ella. No saben lo que se viene”, finalizó.

