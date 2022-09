Natalia Salas se sometió a una cirugía de reconstrucción mamaria: “Es muy doloroso”

Natalia Salas se sinceró sobre su estado de salud a una semana de su masectomía | ATV / Magaly TV, La Firme

El pasado sábado 10 de septiembre, Natalia Salas ingresó a la sala de operaciones para someterse a una mastectomía general con el fin de evitar que el cáncer de mama que padece se propague a otros órganos. Ha pasado una semana desde entonces, por lo la actriz dio detalles del estado de su salud en el programa ‘Magaly TV, La Firme’.

Durante la conversación, la artista nacional indicó que los doctores le retiraron uno de sus pechos en su totalidad, incluyendo cuatro ganglios y el pezón. Las muestras pasarán a patología para ser examinadas y así los doctores puedan determinar qué tratamiento deberá seguir Salas de ahora en adelante.

“Supuestamente, dentro de mi cuerpo ya no está (el cáncer) porque estaba en la mama y en los ganglios. Pero falta mi cita con el oncólogo tratante porque el mastólogo y el cirujano me dicen que mi cáncer hormonal luminal es bien difícil a mis 35 años, estoy como que al límite”, expresó Natalia.

Magaly Medina intervino y le hizo saber que puede considerar realizar una cirugía plástica para reconstruir el pecho extraído. Fue en ese momento que la actriz indicó que, de hecho, ella pasó por dos operaciones el pasado sábado: la mastectomía y la reconstrucción de seno.

“Me han puesto un expansor, cómo duele. Me lo han puesto debajo del músculo. Yo digo ¿qué es esto? Eso me duele más que la cirugía per se. Claro (que es muy doloroso). Lo usas para respirar, para reirte, para toser, uno no se puede ni amarrar el zapato y eso que yo solo tengo un lado”, acotó Natalia Salas.

Natalia Salasse sometió a una masectomía y a una reconstrucción mamaria el sábado 10 de septiembre. (ATV)

El cáncer cambió su vida

En otro momento de la entrevista, la actriz peruana contó cómo vivió su proceso de aceptación una vez fue diagnosticada con cáncer de mama. Como se sabe, Natalia Salas ha mantenido el buen humor desde que anunció la lamentable noticia, pero no siempre fue así.

“Ahorita estoy tranquila, yo me enteré de mi diagnóstico el 29 de agosto. Me di un día y medio para sufrir porque llega a ti la incertidumbre. Yo tengo un bebé de un año y ocho meses. Antes no tenía miedo de morirme, era todo yo individual, pero cuando tienes un hijo es diferente. No quería que me pasara nada”, precisó.

Además, aseguró que extirparse uno de sus pechos fue lo mejor que pudo hacer para salvar su vida. “Hubo mucha gente que con cariño me decían que busque otra opción para conservar la mama. Pero para mí era la mejor opción”, añadió.

Natalia Salas fue diagnosticada con cáncer de mama tras ser revisada por varios médicos. (Instagram)

Recordemos que la recordada ‘Andrea’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ hizo pública su enfermedad el 9 de septiembre a través de un video publicando en sus redes sociales. En el clip, reveló que padece un cáncer tipo Luminal A.

“Es un cáncer hormonal que no tiene mucha propagación pero, no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos. Lo que tengo que hacer es sacar toda la glándula, por eso es la operación de este sábado, dónde me voy a quedar sin un seno. Es lo mejor por hacer, ya lo he ido procesando”, contó hace una semana.

