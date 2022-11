Kurt Burneo: “Capitalización de Petroperú evitó el quiebre de la empresa estatal”

El ministro de Economía y Finanzas afirmó que la capitalización a Petroperú no vino sola, pues en adelante la referida empresa de hidrocarburos deberá entregar reportes mensuales de su operatividad y situación financiera.

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, señaló que la capitalización que se aprobó en favor de Petroperú evitó el quiebre de la empresa estatal, y con ello, un perjuicio para la economía peruana.

“Si no se aprobaba la capitalización, hubiese significado que la empresa no pudiese tomar deuda y no hubiera podido pagar a los proveedores”, subrayó Burneo.

En octubre último el Ejecutivo aprobó un aporte excepcional a Petroperú de hasta S/ 4,000 millones, para mantener la continuidad de las operaciones estratégicas de la empresa estatal de hidrocarburos.

Al respecto, el ministro Burneo explicó que la decisión se toma luego de analizar su capacidad de endeudamiento, el cual había superado las ratios de deuda. “La capitalización de la firma se aprobó tal como lo recomendaban los bancos de inversión. Este alivió financiero permitió a la empresa estatal recuperar su línea de crédito y funcionamiento normal”, anotó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Te puede interesar: Kurt Burneo advirtió que muchos proyectos de ley provenientes del Congreso afectarían caja fiscal del país

Reportes mensuales

Asimismo, Burneo apuntó que la medida financiera permitirá a Petroperú operar la refinería de Talara, la misma que representa una importante fuente de ingresos para la empresa estatal.

En esa línea, el titular del MEF afirmó que la capitalización a Petroperú no vino sola, pues en adelante la referida empresa de hidrocarburos deberá entregar reportes mensuales de su operatividad y situación financiera.

“Ahora Petroperú tiene exigencias muy puntuales que anteriormente no existían. Estamos seguros de que vamos a encontrar medidas de control adicionales, pero lo primero que tenía que hacerse es estabilizar la empresa”, enfatizó el ministro.

Burneo dijo que la medida financiera permitirá a Petroperú operar la refinería de Talara, la misma que representa una importante fuente de ingresos para la empresa estatal.

Refinería Talara

La empresa estatal Petroperú iniciará en diciembre de este año la producción de diésel y gasolinas con bajo contenido de azufre en su moderno complejo de refino de Talara, el mismo que continúa con sus pruebas de arranque gradual y progresivo para su posterior puesta en uso e inicio de operación comercial, indicó Óscar Vera Gargurevich, gerente de la Refinería Talara.

El funcionario informó que como parte de este proceso que inició en abril, se han arrancado la Unidad Destilación Primaria, la Unidad Destilación al Vacío y la Unidad de Producción y Purificación de Hidrógeno, entre otras unidades de proceso y auxiliares.

A la fecha, se viene efectuando lo propio con las unidades de hidrotratamiento para luego continuar con las unidades de conversión y conversión profunda. Con ello, la empresa volverá a ser un refinador importante en el país, reemplazando las importaciones que actualmente realiza.

Te puede interesar: Nueva refinería de Talara empezará a producir el próximo mes

La Nueva Refinería Talara cuenta con capacidad para procesar hasta 95 mil barriles por día de crudos pesados y livianos existentes en el país y otras partes del mundo, produciendo gasolinas y diésel con 50 partes por millón (ppm) de azufre y Gas Licuado de Petróleo (GLP) con 20 ppm, entre otros combustibles de calidad.

Sostenibilidad financiera

El viceministro de Electricidad, José Martín Dávila Pérez, señaló que la Nueva Refinería Talara proporcionará ingresos para la sostenibilidad financiera de Petroperú. Asimismo, podrá ofrecer mejores condiciones comerciales y mejorar sustancialmente su rentabilidad y liquidez.

“Está garantizado, porque al entrar en operación la Nueva Refinería Talara va a tener sus propios ingresos. No nos olvidemos que cuando se construyó la refinería, los márgenes comerciales estaba en 6% y 7%, ahora superan el 30% y 35%, yo creo que vamos a poder estar tranquilos respecto a ello”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO