Kurt Burneo advirtió que muchos proyectos de ley provenientes del Congreso afectarían caja fiscal del país

El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, advirtió que hay alrededor de 32 proyectos de ley, presentados por el Congreso de la República, que afectarían al equilibrio fiscal del país. Algunos de los proyectos impactarían en los ingresos, mientras que otros plantean la elevación del gasto público.

“Estos proyectos de ley generarían un problema severo de la mantención en orden de las finanzas públicas porque le quitan al Estado varios elementos de recaudación y obligan al Estado a mayores gastos en un contexto de reducción de ingresos”, señaló Burneo en una entrevista para canal N.

Asimismo, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que hay un conjunto de proyectos de ley provenientes del Congreso, tales como medidas tributarias, leyes promulgadas y observadas, que implican un rango de gasto de S/ 81 mil millones y S/ 95 mil millones, que es casi el 10% del PBI proyectado para el 2022.

“Yo creo que esto refleja a decisiones poco reflexionadas que toman varios congresistas o de grupos parlamentarios, en el entendido de que lo hacen en ese pleito absurdo que hay con el Poder Ejecutivo, definen proyectos de ley que en ese rango de dinero; y estamos hablando de 32 leyes, entre promulgadas, autógrafas observadas, autógrafas en dictamen y en comisión que implican una afectación negativa a la caja fiscal del 10%”, dijo el ministro.

En cuanto a los proyectos de ley que generan gasto, Burneo manifestó que hay, por ejemplo, una sobre pensiones mínimas que toman parte del financiamiento que proviene del Impuesto General a las Ventas (IGV) para que sirva como complemento a lo que son a la acción de las pensiones o ahorro provisional.

“Si bajas los ingresos, defines por ejemplo menores niveles de pago a la Sunat, por ejemplo, hay otro proyecto de ley que trata en el caso de las mypes, la primera inobservancia, o sea la primera falta tributaria no pago, implica no una sanción económica sino una tarea educativa. Es decir, no pagas, y en vez que te sancionen por la omisión del pago, lo que te dicen es te descuento el 100% del pago, siempre y cuando, lleves una capacitación en materia tributaria”, comentó el ministro.

En ese sentido, el titular del MEF sostuvo que le están quitando atribuciones a la Sunat. “Eso evidentemente va a generar un efecto reflejo, donde estamos hablando de casi S/ 33 mil millones que se está perdiendo en recaudación. Ahora otro tema importante también es que si por el lado de los proyectos de ley bajan los ingresos y suben los gastos es como para decirles en términos sencillos, te bajan del techo y te suben el piso, entonces ahí viene un problema severo, digamos en cuanto a lo que vendría ser la mantención en orden de las finanzas públicas”.

“Sencillamente le quitan al Estado varios elementos de recaudación y obligan al Estado a mayores gastos en un contexto de reducción de ingresos. Es lo más absurdo que uno pueda pensar en materia fiscal”, comentó Burneo.

Hace poco el Tribunal Constitucional emitió un fallo permitiendo que el Congreso tenga iniciativa de gasto.

Iniciativa de gasto

En cuanto a la posibilidad de que el Congreso de la República tenga iniciativa de gasto, Burneo dijo que es una sacada de vuelta a la Constitución, con lo cual con esta apertura es “muy peligrosa” de lo que es la consistencia fiscal que pretenden alcanzar el país.

“La sentencia del Tribunal Constitucional permitiría que los congresistas tengan iniciativa de gasto de forma diferida para los siguientes periodos. ¿Cuál es el sentido de que el MEF formule el presupuesto si ya tiene para los siguientes periodos gastos por atender?”, dijo Burneo.

Asimismo, el ministro dijo que el Congreso de la República cuenta con un presupuesto de S/ 268 millones para gastos. “El Parlamento, por ejemplo, tiene esa potestad de definir su propio presupuesto; y en la práctica son ellos mismos quienes finalmente aprueban el presupuesto, y muchas veces de lo que sucede es que los efectos de razonamiento de recursos son mucho más ligeros y débiles en relación al Congreso”.

Situación de Las Bambas

En cuanto a la empresa minera Las Bambas, Burneo dijo que, si no se corrige el problema que sucede en dicho yacimiento minero, la actividad económica se va a ver afectada. “En el país se debe alentar la inversión privada y al respeto de la propiedad. No se tiene por qué afectar a la actividad minera en general, ya que se necesita impulsar la recaudación tributaria y tener un menor déficit fiscal”, puntualizó.

