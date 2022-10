Economía peruana: tres factores que están afectando su crecimiento

Durante el segundo trimestre, la Manufactura incrementó en 3,5%, reflejando la recuperación de importantes industrias del Perú. (Andina)

El panorama económico del Perú no se ve muy favorable en esta última parte del año. Esta situación se debe, principalmente, a tres factores coyunturales: primero, la inflación sigue siendo alta y parece que no disminuirá tan rápido; segundo, la crisis política interna y el deterioro en la gestión pública le sigue restando eficacia al gasto público; y tercero, el entorno internacional no es nada favorable. Al contrario, parece que se acerca una recesión o, por lo menos, un estancamiento de la producción mundial.

Persiste una alta inflación

Este fenómeno mundial afecta a los más pobres, pues son ellos quienes menos ingresos tienen y se les termina complicando, por ejemplo, en la compra de alimentos de primera necesidad. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) está adoptando medidas para controlar la inflación, como el incremento de la tasa de interés de referencia. Sin embargo, esto puede terminar afectando la economía en el corto plazo, ya que los préstamos disminuirían y eso podría frenar la inversión y el consumo y, potencialmente, el empleo. Siendo así, el contexto no es el mejor, y se corre el riesgo de reducir el nivel de actividad económica.

La inestabilidad política juega en contra

Los constantes conflictos entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo afectan la credibilidad institucional y perjudican el clima de los negocios y la inversión. En tal sentido, es necesario que, de la manera más rápida posible, cuidando las instituciones y el marco jurídico, se disminuya la crisis política y el gobierno se focalice en brindar mejores servicios a la población más vulnerable.

En este punto, quisiera destacar lo siguiente: si la gestión pública ha sido deficiente en gobiernos anteriores, ahora vemos un deterioro acelerado y aun mayor. Es imposible que se brinden servicios adecuados si, desde julio de 2021 a la fecha de hoy, se han nombrado a más de 60 ministros de Estado. La rotación extremadamente alta de autoridades gubernamentales e indicios de posibles casos de corrupción generan pérdidas económicas cuantiosas y falta de gestión en los ministerios.

Todo este desorden y la falta de liderazgo, afectan a la población más pobre del país. Son ellos quienes más necesitan de la ayuda estatal para tener acceso a mejor salud, educación y una mayor seguridad ciudadana que no se está brindando.

El adverso contexto internacional

Debido al incremento de la inflación, la Reserva Federal de los Estados Unidos también está subiendo la tasa de interés de referencia para disminuir la subida de precios de los bienes, con el riesgo potencial de caer en recesión.

Asimismo, el Banco Central Europeo, ante la alta inflación, ha empezado a incrementar la tasa de interés para este importante bloque económico, lo cual preocupa a los analistas, porque podría afectar su nivel de actividad económica, aumentando el desempleo y la capacidad de compra de estas economías.

De otro lado, China, que es un actor importante a nivel global, no crecerá a los niveles esperados. Esto puede reducir la demanda de commodities y, por lo tanto, se reducirían los precios internacionales de estos bienes.

Todos estos hechos podrían afectar negativamente al Perú. Si se deteriora la actividad económica de Estados Unidos, de Europa y de China, también se perjudican nuestras exportaciones, puesto que los principales mercados de nuestros productos exportables se ubican en estos países.

Como se puede observar, el panorama económico para el Perú a estas alturas del año, no se ve muy favorable. En tal sentido, es necesario que el gobierno empiece a tomar medidas serias que generen confianza y ayuden a incrementar la inversión privada. Esta es la mejor forma de evitar el desempleo, la reducción de los ingresos de los trabajadores y el incremento de la pobreza.

Finalmente, el gobierno debería ayudar a mejorar la gestión de las instituciones del Estado, nombrando personal técnico experimentado, acelerar la inversión pública y gestionar eficientemente el gasto público, esto con el objetivo de proteger a la población más vulnerable de los efectos adversos de la coyuntura económica.

