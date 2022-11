Santi Lesmes marca distancia con ‘América Hoy’: “No es competencia, ‘Arriba Mi Gente’ es una opción distinta”

Santi Lesmes se refiere a ‘América Hoy’.

En una entrevista con Infobae, Santi Lesmes dejó en claro que en su canal no existe preocupación sobre la competencia, pues desde un principio, la intención de Latina era hacer algo diferente a lo que ofrece la televisión peruana. Asimismo, indicó que ‘Arriba Mi Gente’ se pensó como un proyecto de 7 u 8 años, pues tiene la intención de acostumbrar a público a que se interese por otros temas que no sea solo espectáculos.

Santi Lesmes señaló también que Latina está feliz con el resultado, pues ha sido apreciado comercialmente. Es por que al ser consultado por si considera que ‘América Hoy’ es competencia de ‘Arriba Mi Gente’, el conductor no dudó en marcar distancia y explicar por qué considera que no es así, pese a emitirse en el mismo horario.

“Desde el primer momento nos dejaron claro que la propuesta de Latina era totalmente diferente a lo que ahora mismo la televisión ofrece en esa franja horaria. Sabíamos que íbamos a competir con la farándula, sí, pero seamos sinceros, en este país eso es imposible. A la gente le encanta el chisme, nosotros hemos traído un formato completamente distintito. Nosotros tenemos nuestro público”, indicó Santi Lesmes a Infobae.

El conductor y productor de obras teatrales señaló que ellos tienen un programa de 3 horas en vivo, mientras ‘América Hoy’ cuenta solo con una hora y media, que sumado a los cortes comerciales, termina teniendo un horario mucho más reducido para mostrar su contenido.

“Es competencia en horario, pero no por contenido. Ahí está la diferencia. Para empezar, ‘América Hoy’ es un programa de hora y media, nosotros tenemos 3 horas. Ellos tienen que manejar una pauta de cerca de una hora, quitando cortes comerciales. Lo que nosotros ofrecemos es un poco más denso, por la información que le damos al público. Es competencia por la franja horaria, sí, pero no competimos en contenido, somos una opción distinta”, señalo el presentador, resaltando que la intención de su programa es informar, divertir y hacer ayudar sociales.

Ethel Pozo es conductora de 'América Hoy'.

Asimismo, señaló que es importante hablar no solo del rating, sino del público que se mantiene viendo el espacio durante toda su emisión. Para Santi, los seguidores de ‘Arriba Mi Gente’, son más fieles que los de ‘América Hoy’.

“Todos hablan del rating, pero no de las curvas. ‘Arriba Mi Gente’ siempre sube su audiencia, empieza con 3 puntos, aumenta y se mantiene. Programas como ‘América Hoy’ empieza con 10 puntos, pero su curva es hacia abajo y llega hasta 6. Lideran el rating, sí, pero la gente nos busca”, remarcó.

El conductor señaló que tiene mucha expectativa con el programa de Latina, pues la gerencia ya le confirmó que el programa continuara en el 2023, noticia que le emociona mucho. Santi indicó que no se arrepiente de haber apostado por el canal de San Felipe, aunque haya tenido que dejar lo ganado en América TV.

Santi Lesmes iba a ser jurado de 'El Gran Show'.

“Me pude haber quedado con Gisela, y miren qué pasó con su programa. Con la estrella, qué iban a decir que Gisela Valcárcel llegaría a levantar un programa de sábado en la noche. Yo creo que estés con quién estés, no sabes lo que va a ocurrir. Lo que sí te puedo decir es que cuando me hicieron la propuesta de ‘Arriba Mi Gente’, me dijeron que se trataba de un proyecto que duraría de 7 a 8 años”, dijo.

Finalmente, señaló que le gustaría seguir creciendo en Latina y que en algún momento se le de la oportunidad de seguir desarrollándose en la conducción con formatos como ‘Perú Tiene Talento’, ‘Yo Soy’ o ‘La Voz’. “Pero ya no como jurado, sino como conductor de un programa similar, así que estoy trabajando para ello”, sentenció.

