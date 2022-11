Los derechos laborales que protegen a las mujeres víctimas de violencia en el Perú

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en el Perú representa una fecha significativa pues se viene trabajando a nivel gubernamental y social en la erradicación de este flagelo.

Según el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en lo que va del 2022, se han reportado 130 mil 445 casos de violencia contra las mujeres, y esto además de causar una afectación física y psicológica, también influye en el desarrollo profesional.

Esta cifra podría ser mucho mayor, ya que no todas las víctimas de violencia denuncian a su agresor, por diferentes motivos, por miedo, vergüenza, dependencia económica, entre otros. Cada caso es diferente y debe ser abordado por profesionales que brinden el acompañamiento y soporte necesario.

En el lado laboral, muchas mujeres en el Perú se dedican al hogar y a la crianza de los hijos, siendo esta una actividad no remunerada, por lo cual, algunas víctimas de agresión no denuncian la violencia que ejercen sus parejas por temor a no poder sacar adelante a su familia solas y de reinsertarse en el mundo laboral. Y también, hay víctimas que tienen un puesto de trabajo, ya sea dependiente o independiente, que necesitan orientación para poder tomar la decisión de denunciar a su agresor.

Casos de violencia contra la mujer han aumentado considerablemente en el Perú. Foto: Andina

Derechos laborales de protección a las víctimas

En entrevista con Infobae, la abogada laboralista de Aguirre Abogados & Asesores, María Angela Vásquez señaló que la Ley 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar establece los siguientes lineamientos a fin de proteger los derechos laborales de la mujer víctima de violencia:

-No sufrir despidos. La abogada explicó que una mujer que denuncia violencia no puede ser despedida de su centro de trabajo por ausentarse o registrar tardanzas a causa de actos de violencia.

-Cambio de lugar de trabajo. Puede solicitar su cambio, ya se de lugar u horario, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría.

-Suspensión laboral. La víctima puede solicitar a juez a cargo del proceso la suspensión de su relación laboral hasta por cinco meses sin goce de haberes.

“Es importante que tanto las mujeres como los empleadores conozcan esta norma para brindar las facilidades a las víctimas y no se sume un mayor daño al ocasionar un despide o descuentos”, precisó la especialista.

Te puede interesar ¿Cuáles son los canales para denunciar actos de violencia contra la mujer?

Más de 130 mil casos de violencia contra la mujer han sido atendidos en lo que va del año en los Centro de Emergencia Mujer. (Andina)

Violencia en los centros de trabajo

Los casos de violencia también se presentan en los centros de trabajo, entre compañeros e incluso con jefes y/o empleadores, para ello la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual establece los procedimientos que se deben seguir de acuerdo a cada caso.

Vásquez resaltó que esta ley también incentiva políticas de comunicación y difusión para que cuando una mujer sienta que está siendo víctima de acoso no se quede callada y presente la denuncia correspondiente.

Explicó que, en el caso de empresas grandes, se debe instalar un Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual, el cual debe estar integrado por dos representantes de los trabajadores y dos representantes del empleador. En las pequeñas empresas, se designa un delegado que se encargará de las investigaciones.

Te puede interesar Víctimas de violencia tendrán prioridad para acceder a viviendas como refugio temporal

Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual establece los procedimientos que se deben seguir de acuerdo a cada caso.

Cuando una trabajadora es víctima de hostigamiento sexual y presenta la denuncia ante el comité de intervención y se inicia la investigación, el empleado acusado puede ser sancionado, según la gravedad de los hechos, con amonestación, suspensión o despido.

Además, si el agresor es el gerente general, accionista u ocupa un puesto de alto mando, la víctima tiene como opción solicitar el despido indirecto. “La trabajadora deja su centro de labores y se le debe reconocer la indemnización como despido arbitrario”, precisó la laboralista.

También resaltó que en este tipo de actos de violencia, la mujer no tiene que retirarse de su centro de trabajo, puede continuar prestando sus labores durante todo el proceso de investigación y recibir el apoyo de sus empleadores.

“Es importante difundir los derechos laborales de las mujeres que son víctimas de violencia para saber cómo reaccionar en este tipo de situaciones y que sus empleadores le brinden una protección erradicando así este vil flagelo que afecta nuestra sociedad”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO