MIMP se iluminará de morado para apoyar la lucha contra la violencia a la mujer

En apoyo a las iniciativas y programas que lucha contra la violencia a las mujeres, el frontis del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y otras instituciones serán iluminados de morado este jueves 24 de noviembre.

Asimismo, el acto se llevará a cabo desde las 8 p.m. simultáneamente. Esto forma parte de la campaña promovida por el MIMP y denominada ‘Pintémonos de morado’. De ese modo, en el marco del ‘Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres’ se ejecutará este 24 y 25 de noviembre.

Claudia Dávila, titular del MIMP, será parte de la ceremonia central. Por otro lado, contará también con la animación de la artista juvenil Milena Warthon y el conjunto de batucada del proyecto “Héroes”.

Aparte de la sede mencionada, el Palacio de Gobierno, el Congreso de la República, la torre del Centro Cívico, el Banco de la Nación, entre otros edificios públicos y privados también serán iluminados como símbolo de apoyo a favor de erradicar ese problema que afecta a la sociedad peruana.

Campaña contra la violencia

El Congreso de la República lanzó la campaña #LaLeyTeProtege con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese sentido, esta busca generar conciencia sobre la importancia de actuar en conjunto contra esta problemática, así como destacar el rol del Parlamento para aprobar leyes que garanticen la integridad emocional y física de las mujeres.

La parlamentaria Kira Alcarraz Agüero (Integridad y Desarrollo), indicó a RPP que el Pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Ley 1223 que busca “promover la eliminación de obstáculos presentados en sectores encargados de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado”.

Del mismo modo, resaltó que otras leyes también se encuentran vigentes para combatir la violencia contra la mujer. Entre ellas, se encuentra la ley N° 30819 en la que el feminicidio está tipificado como homicidio calificado.

Adicionalmente, está presente la ley N° 31156 que abarca que ahora se pueden interponer denuncias ante canales virtuales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea o cualquier otro medio tecnológico institucional, la ley N°30862 que señala que no es exigible presentar resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericia de cualquiera naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia.

Violencia contra la mujer

Un total de 101 mil 752 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familia han sido atendidos, entre enero y septiembre del presente año, en los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional. Sumado a ello, se han reportado 88 feminicidios entre enero y septiembre de 2022.

La violencia puede estar vinculada también a aspectos como el económico y patrimonial. Este delito, que desde el 2015 se ha incorporado a la Ley N° 30364, se refiere a la propiedad de bienes, derechos patrimoniales, apropiación de documentos personales, instrumentos de trabajo, evasión de pago de alimentos y la limitación o control de sus ingresos económicos.

En esa línea, las mujeres víctimas de violencia física que no buscaron ayuda, precisaron que no era necesario (42.9%), tienen algún tipo de miedo (17.2%), tienen vergüenza (16.8%) o no sabe a dónde ir/no conoce servicios (11%), de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI (2021).

