Fiscal advierte posibles atentados contra testigos en caso de Cerrón: “Hay una denuncia, casi lo matan”

Cerrón Rojas es investigado por el delito de presunta organización criminal y lavado de activos.

Durante la audiencia por el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, el fiscal Richard Rojas Gómez manifestó que los testigos implicados en el caso en su contra temen por su integridad física.

La sesión estuvo presidida por el juez John Pillaca, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), y también contó con la participación de la defensa legal del secretario general de Perú Libre (PL).

“Los actores (testigos) del proceso penal, esto no sé si la defensa técnica lo sepa o no, o lo debe saber; no lo sé, pero muchos de ellos tienen un temor al investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas”, comentó el fiscal.

El exgobernador regional de Junín, investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal (en calidad de líder), también realizaba “llamadas” amenazantes según lo mencionado por Rojas Gómez.

Según la tesis fiscal, Cerrón Rojas dirigió una red delincuencial al interior de Perú Libre; partido político creado como fachada, aparentemente, para ingresar dinero ilícito proveniente de hechos de corrupción.

El representante del Ministerio Público, Richard Rojas, detalló al juez Pillaca, en otro momento, que el requerimiento del caso no contiene los números telefónicos de los testigos protegidos. En este sentido, indicó que se busca resguardar la integridad de cada uno de ellos.

“La fiscalía, con la finalidad ocultamiento de identidad de testigos protegidos, no ha señalado el numero de celular, porque si nosotros lo revelamos en la audiencia o lo hubiésemos hecho en el requerimiento, que se ha ofrecido en copia a la defensa técnica, fácilmente pueden saber quien es la persona que tiene la condición de testigo protegido”, destacó.

La audiencia contra Cerrón Rojas, suscitada el último miércoles 23 de noviembre, continuará este viernes 25 a las siete de la noche. Se espera que el magistrado John Pillaca resuelva alguna medida en la citada fecha.

Vladimir Cerrón Rojas es acusado de obstruir la justicia por la fiscalía (REUTERS/Marcelo Rochabrun)

Advierten posibles atentados contra testigos

El fiscal Richard Rojas también anunció al juez que preside el caso que se reportó un incidente, en Huancayo, en torno a un testigo protegido del Ministerio Público. Según explicó, uno de estas personas recibió un atentado “contra su vida”.

“Hay un dato que no hemos presentado, pero hay una denuncia en Huancayo; estamos por presentar esa información. Uno de los contadores del movimiento, después de declarar ante la fiscalía, eso estamos averiguando, ha sufrido daños contra su vida, casi lo matan”, aseveró.

El funcionario público destacó ante el magistrado que la fiscalía espera recabar los elementos necesarios sobre el tema para presentarlas según correspondan.

“(Esto ocurrió) después de haber delatado parte del esquema de esta organización criminal, hay una denuncia de por medio por tentativa de homicidio”, añadió frente a la defensa legal del investigado Vladimir Cerrón Rojas.

El secretario general de Perú Libre ya fue sentenciado, con una pena suspendida de cuatro años, por delitos contra la administración pública (corrupción), en modalidad de negociación incompatible.

