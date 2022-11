Elvia Barrios negó que haya presentado hábeas corpus contra la JNJ y advirtió que buscan mellar su imagen

Magistrada Elvia Barrios Alvarado llama a la participación activa de las entidades involucradas en este tema. Foto: Andina

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, advirtió que las últimas acusaciones en su contra, tienen como objetivo perjudicar su imagen con acciones dolosas, por lo cual pretende explicar el panorama, para que no queden dudas sobre su “nivel profesional”.

A través de una entrevista con Canal N, la magistrada informó que este miércoles 23 de noviembre desautorizó el pedido de hábeas corpus contra Junta Nacional de Justicia y rechazó que haya presentado esta solicitud para dicha entidad en el marco del proceso disciplinario que se le viene procesando.

“El día de hoy me he apersonado al juzgado para desautorizar esa acción de garantía, he legalizado mi firma porque yo soy la titular de mis derechos. La verdad es evidente, quieren perjudicar mi imagen”, señaló hace algunas horas ante miles de televidentes.

Te puede interesar: Admiten hábeas corpus a favor de Elvia Barrios, presidenta del PJ, pero ella niega estar detrás de acción legal

Funcionaría explicó polémicas acusaciones.

“Primero que se interpone contra los miembros de la JNJ y contra varios funcionarios de la institución. En segundo lugar se invoca que está afectando mi derecho al trabajo, por lo que se plantea un hábeas corpus”, añadió Barrios al canal local.

Hábeas corpus

“Pero como todos sabemos la acción de hábeas corpus va dirigida a atacar la presunta afectación a la libertad personal, es un despropósito jurídico”, manifestó mientras reiteró que el recurso de hábeas corpus presentado, sin su autorización, tiene como objetivo perjudicar su defensa en el proceso disciplinario abierto en su contra en la JNJ.

En otro momento, la presidenta del Poder Judicial señaló, que bajo su perspectiva, la persona que interpuso la acción de garantía afectó la dignidad a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia porque usó expresiones que agreden directamente a los magistrados.

Te puede interesar: Elvia Barrios consideró innecesaria la convocatoria que se realizó a la OEA para visitar Perú

Es preciso indicar, que el miembro instructor de la JNJ, Guillermo Thornberry Villarán, presentó un informe preliminar con respecto al procedimiento disciplinario contra Elvia Barrios, en el que se recomienda su destitución del puesto de jueza suprema.

Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial. (Andina)

No reconoce firma

“Una persona de 76 años, con firma de letrada, ha presentado una solicitud de habeas corpus, una demanda de habeas corpus, pero no solo contra la Junta Nacional de Justicia, sino también contra todos los funcionarios de esta entidad”, denunció la magistrada durante una entrevista con RPP Noticias.

“Y en el petitorio agrede el honor de las personas de la JNJ haciendo cuestionamientos severos a ellos. Y luego dice que se está afectando mi derecho a la libertad al trabajo. Finalmente, pide un habeas corpus. Lógico, nosotros sabemos que un habeas corpus se tramita cuando hay una violación a la libertad personal que no tiene nada que ver con la libertad al trabajo”, añadió hace algunas horas en la emisora local.

También agregó, durante su participación en RPP, que esta supuesta persona presentó un habeas corpus supuestamente a su favor, lo que advierte una intención dolosa de mellar su imagen y afectar a la JNJ.

“En la mañana, me he apersonado al juzgado y he certificado mi firma, porque, como titular de derecho, he desautorizado esa acción de garantía y solicitado que se archive, cosa que tienen que hacerlo, pero vamos al hecho de la presentación malintencionada de esa demanda. No solamente no cuenta con mi aprobación, sino que es totalmente inadmisible, incongruente”, concluyó al detallar el tema que viene ocasionando polémica en el ambiente político.

SIGUE LEYENDO