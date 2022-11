Letitia Wright, protagonista de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, es captada paseando por Lima

Letitia Wright está en Lima de vacaciones.

La actriz Letitia Wright no pudo pasar desapercibida por las calles de Lima. La protagonista de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ fue captada tomándose fotos con sus fans. La imagen fue rápidamente viralizada en las redes sociales.

La actriz guyanesa-británica estrenó recientemente la exitosa película de Marvel. Ha tenido una destacada participación, ganándose las mejores críticas del público conocedor. Letitia Michelle Wright, de 29 años, comenzó su carrera con papeles como invitada en las series de televisión Top Boy, Coming Up, Chasing Shadows, Humans, Doctor Who, y Black Mirror, ganándose poco a poco un espacio en la industria.

Te puede interesar: Tul Pakorn en Perú: Actor del BL tailandés ‘Together with me’ causa revuelo tras ser captado en Lima

Ganó fama por su papel en Urban Hymn, película estrenada en el 2015. Gracias a esta participación, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) la nombró entre el grupo de británicos revelación de los BAFTA de 2015.

Letitia Wright se toma fotos con sus fans peruanos. Twitter

Sin embargo, su reconocimiento mundial fue en el 2018, con el papel de Shuri, hermana menor de T’Challa y princesa de Wakand, en la película del Universo Cinematográfico de Marvel, Black Panther. La actriz se ganó un NAACP Image Award y un SAG Awards.

En el 2022 regresó con este papel en la secuela de Black Panther titulada Black Panther: Wakanda Forever, filmada en Atlanta y Puerto Rico en 2021. Se estrenó el pasado 11 de noviembre de 2022, junto a Tenoch Huerta, Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Winston Duke, Florence Kasumba, Mabel Cadena, y Martin Freeman.

Wakanda: Actor de Marvel confiesa que le gusta canción de 'Los Mirlos'. Tiktok.

Letitia Wright y su lucha contra la depresión

La actriz no ha tenido ningún reparo al hablar sobre su lucha contra la depresión. Durante una entrevista para Vanity Fair, en el 2018, Letitia Wright contó que experimentó esta situación a los 20 años.

“Estaba en la oscuridad pasando por tantas cosas malas”, indicó a la mencionada publicación. La artista de 29 años señaló que había podido salir adelante gracias a su fe cristiana. Con el fin de centrarse en su recuperación, tuvo que rechazar propuestas para películas, pues sentía que “necesitaba tomarse un descanso de la actuación”.

Te puede interesar: ‘Wakanda Forever’: Actor Tenoch Huerta confesó que su cumbia favorita es del grupo amazónico ‘Los Mirlos’

Cuestiona a las vacunas

A través de su red social, Letitia Wright compartió un video en diciembre del 2020, donde cuestiona la seguridad de las vacunas contra la COVID-19, ganándose muchas críticas. Luego, la actriz aclaró que “no estaba en contra de las vacunas, pero que era importante ‘hacer preguntas”.

Además, señaló que su intención no era hacer daño a nadie, “mi única intención al publicar el vídeo era que planteaba mis preocupaciones con lo que contiene la vacuna y lo que estamos metiendo en nuestros cuerpos”.

Estreno de "Black Panther: Wakanda Forever" en Londrés. REUTERS/Toby Melville

Periodista le recuerda la polémica

Dos años después, el periodista Simon Hattenstone, del periódico inglés The Guardian, le recordó esta polémica a Letitia Wright y le preguntó sobre su posición actual. “Siento que es algo que experimenté hace dos años y ahora he conseguido pasar página de forma sana. Y de forma sana me he disculpado y he eliminado mi Twitter. Solo me disculpé por cualquier daño que haya causado a alguien”, señaló la actriz.

Ante ello, el hombre de prensa indicó: “La gente suele entender el hecho de compartir algo en redes sociales como apoyarlo”. Letitia Wright respondió: “Eso es exactamente lo que fue mi disculpa. Estaba diciendo ‘Esto no soy yo, y me disculpo’”.

Cabe indicar que no solo fue acusada de antivacunas, sino también de tránsfoba y homófoba, ya que el video publicado en el 2020 contenía un monólogo transfóbico por parte del pastor. “Esas son cosas que no soy y me disculpé y he pasado página”, se defendió la actriz ante el periodista de The Guardian.

SEGUIR LEYENDO