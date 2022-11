Tenoch Huerta confesó que durante su niñez sufrió con bullying: “Eso no forma el carácter”

Cast member Tenoch Huerta attends a premiere for the film Black Panther: Wakanda Forever in Los Angeles, California, U.S., October 26, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

El actor mexicano que encarnó a Namor, Tenoch Huerta en el cierre de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) avivó nuevamente el debate sobre el racismo y el clasismo en la escena del entretenimiento en México, sin embargo, ahora llamó la atención de sus ávidos fanáticos al dar a conocer que sufrió bullying durante su infancia.

Así lo dio a conocer durante una entrevista de promoción en México sobre Black Panther: Wakanda Forever con el programa vespertino, Sale el Sol. Fue un a dinámica con la presentadora, Mónica Noguera donde el afamado histrión mexicano detalló algunos pasajes de su infancia y su sueño para convertirse en actor.

Bajo ese contexto, Huerta detalló que “de chavillo sufrí bullying”: “Ahí de repente, pero salvo ese pequeño, que no estuvo tan divertido, lo demás la verdad es que de mucha plenitud y mucha diversión”, evocó para Sale el Sol.

Sobre el motivo por el que sufría agresiones, Tenoch explicó: “Por gandallas nada más, porque yo vengo de una familia muy amorosa y muy estable, y mis vecinos vienen de otros contextos, no todos obviamente, pero eran bastante más cabezones los hijos de su madre”, recordó.

Huerta confesó que ese tipo de acciones hizo especial hincapié en que esta situación no se debería de normalizar en el desarrollo de la vida: “Más que empezar la lucha (por decir yo mando en mi vida), te va forjando el carácter, con esto no apoyo ni quiero decir… porque hay gente que justifica el bullying diciendo ‘te forja el carácter’, y no, sobrevives al bullying, aprendes a vivir con el bullying”, evocó.

“Yo he conocido mucha gente que nunca tuvieron bullying y tienen un gran carácter, hacen cosas chingonas, y de hecho mucho más pronto encuentran su camino, mucho más pronto ejercen su derecho a ser felices y construyen felicidad, entonces, el bullying no forma el carácter. Lo que forma carácter es el amor, la comprensión, el apapacho, estar con la familia, con los amigos, practicar deporte, todo lo que ya sabemos, eso te forma el carácter, no que te estén agarrando a zapes”, añadió.

Tenoch Huerta y sus nuevas imágenes que robaron la atención en trailer oficial de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ (Foto: Empire)

Acto seguido, el histrión que dio vida al antagonista de la secuela de Black Panther (2018) tuvo la oportunidad de hablar sobre el racismo y clasismo que hay en México y, el cual es el centro del debate del colectivo al que pertenece, Poder Prieto.

“Es un sistema bien complejo y bien grande que tiene aproximadamente 500 años, no es que antes no existiera la discriminación, pero no te discriminaban por el color de tu piel o tu origen étnico o como hablabas, entonces este sistema completo y completo que nos pesa como sociedad, es momento de empezarlo a derribar”, remató.

Dentro de la cinta que se estrenó en México el pasado 9 de noviembre, Huerta Mejía compartió créditos con Letitia Wright como Shuri, Winston Duke como M’Baku, Danai Gurira como Okoye, Daniel Kaluuya como W’Kani, Dominique Thorne como Riri Williams/ Ironheart y Martin Freeman como Everett K. Ross, así como con sus connacionales, Mabel Cadena como Namora y Josué Maychi con el papel de Attuma.

Nuevo adelanto de Marvel de la secuela de la película de Marvel 'Black Panther' (2018).

Black Panther: Wakanda Forever se convirtió en la cinta que cierra la Fase 4 del ahora Multiverso Cinematográfico de Marvel (MCM) y según la sinopsis oficial de la cinta “La reina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye y las Dora Milaje luchan para proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del rey T’Challa”.

