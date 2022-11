“Black Panther: Wakanda Forever” se estrenó en Lima y su avant premiere desató la polémica con la comunidad afrodescendiente de Perú

El influencer Stefano Ayubu puso en cuenta que no hubo afroperuanos en avant premiere de "Wakand Forever". Video: TikTok

El último martes 8 de noviembre hubo varias figuras del espectáculo peruano que estuvieron en la alfombra púrpura del avant premiere en Perú de la película Black Panther: Wakanda Forever en el Cinemark del Jockey Plaza. Los invitados estuvieron vestidos de blanco como símbolo de agradecimiento y homenaje al actor Chadwick Boseman, icono de la cultura afroamericana en Estados Unidos. Justamente desde ese punto parte el problema, en territorio nacional no se invitó a ningún representante la cultura afroperuana.

En TikTok, el estilita y director creativo, Stefano Ayubu, mencionó este problema de visibilización de afrodescendientes que siempre ha buscado Marvel como se notó en Estados Unidos donde se invitó a personajes ligados a esta cultura que son resaltados en esta comunidad.

El tiktokero aseguró que esto no era un ataque para los invitados que asistieron al evento, sino que los organizadores pudieron tener una gran oportunidad para invitar a varios afrodescendientes peruanos. “Les soy sincero, cuando vi las historias de la avant premiere y no vi ninguna persona de color, tuve un sentimiento raro, no sé si fue porque no me vi identificado con los identificados. Lamentablemente, no hay una visibilidad de personas afrodescendientes en el Perú”, indicó.

Hubo reacciones al respecto como el de la actriz Ebelin Ortiz, quien se mostró en desaacuerdo con esta decisión y se refirió indirectamente a Bartola, que había asegurado anteriormente en una entrevista que no se siente parte de la población afroperuana.

“Totalmente de acuerdo (con Stefano Ayubu). Pero esa visibilización es más lejana cuando una cantante, notoriamente afroperuana, sale a decir que es peruana. ¿Cómo se hace el cambio? Hablando, visibilizando, evidenciando. Gracias Stefano por evidenciar. Para que después no digan que exageramos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hubo personajes de la farándula peruana que asistieron a la avant premiere de la película. Foto: Difusión

Discriminación en TikTok

Así como Ayubu tuvo el respaldo de la mayoría de la comunidad afroperuana también tuvo fuertes críticas, una de ellas fue la influencer Francis Herrera que consideró que el tiktoker es un envidioso.

“Sí hubieron personas afrodescendientes, gracias a Dios tengo más neuronas que otras personas y no me ando resintiendo cuando no me invitan a un avant premiere. Si quieres que te inviten a los Oscar, trabaja por eso, crea contenido de valor, no haciendo videos o contenidos que tergiversen las cosas”, dijo la maquilladora.

Ayubu contestó lo siguiente: “He visto que eres una comunicadora súper conocida en redes sociales y quizás puedes utilizar tu plataforma para comunicar desde el amor y no desde el odio (...) Los afrodescendientes que mencionas en tu video eran modelos contratadas para la activación de la alfombra, usualmente lo hacen para otras películas. No fueron invitados sino contratados. En otro video verás que no hay presencia afrodescendiente y si hubo alguno, no los mostraron, validando aún más la invisibilidad de la comunidad afrodescendiente”.

TikTok bloqueó la cuenta de Herrera; la influencer se quejó en su cuenta de Instagram: “A lo macho ahora a hacer otro. Gracias, TikTok, la próxima salgo calata hablando y, allí sí, vas a estar feliz”.

Stefano Ayubu contestó a Francis Herrera, quien menospreció a la comunidad afroperuana. Video: TikTok

Más visibilidad de la comunidad afroperuana

Ana Lucía Mosquera Rosado, comunicadora y especialista en temas de diversidades y no discriminación, expuso que esto no solo es un tema de “gente resentida”, sino que tiene que mucho que ver la “diversidad” en este caso.

“La película Black Panther fue un hito en la cultura afrodescendiente en el mundo porque contribuía a la visibilidad y representación, la cual es la la construcción a nivel visual de ciertas poblaciones y el establecimiento de imaginarios a partir de esa construcción visual. En ese sentido hacer un avant premiere con este contexto y teniendo en cuenta el objetivo y el propósito comunicacional que está atado al producto es algo que se puede y se debe hacer, pero eso no sucedió; claramente tuvo una participación muy limitada de afrodescendientes dentro de un espacio que, precisamente, tenía el propósito de celebrar y proponer una visibilidad mayor de las comunidades afrodescendientes en el Perú. Más allá de enojos, egos y comentarios desinformados hay que tener en cuenta que este producto daba la oportunidad de crear un ambiente y un entorno que respetara la visibilidad y colocara la importancia este punto como importante y desarrollar un espacio que vaya de acuerdo a lo que la película quiere promocionar como sus valores fundamentales”, expresó.

Mosquero Rosado agregó que “no es posible que no hayan encontrado ninguna personalidad afrodescendiente porque existen, son pocas, pero existen”.

“Los afrodescendientes existimos, estamos aquí, así no nos quieran ver”, concluyó.

La comunicadora expuso por qué se debió invitar a la comunidad afroperuana. Video: TikTok

En TikTok también le preguntaron a Ayubu, a quiénes hubiera invitado, generando una lista de personalidades afrodescendientes como la cantante Susana Baca, la actriz trans Javiera Arnillas, la artista Mera de la Rosa, el influencer Percy Pls, entre otros.

La periodista Manuela Camacho, quien asistió al avant premiere de Black Panther: Wakanda Forever, dijo que era “notorio y no había que ser demasiado observador para darse cuenta” que había poca presencia de afrodescendientes en la alfombra púrpura, pues la mayoría eran “personas blancas”.

“Varias personas que pertenecen a la comunidad negra en Perú empezaron a señalar lo obvio: que se había perdido una gran oportunidad de darle visibilidad, presencia y reconocimiento a las personas afrodescendientes en una película en la que este componente en particular es tan importante y presente. Wakanda es una película de representación y visibilidad negra dentro y fuera de cámaras: el rey de Wakanda es negro, la reina de Wakanda es negra y la princesa, también. Habrá personas que digan que no ven lo extraordinario a esto, pero recordemos que durante muchos años los roles de las personas negras en el cine eran estereotipados: eran sirvientes, esclavos y delincuentes”, manifestó.

La periodista opinó acerca de este caso de discriminación contra la comunidad afroperuana. Video: TikTok

La fundadora de Dilo Fuerte contrastó cómo es Wakanda en la ficción, una nación “próspera, independiente, muy avanzada y jamás conquistada”, lo cual es muy diferente con el “ideario que se tiene de África y con la historia misma”.

Esto se da justamente cuando en los últimos meses en Perú hubo ataques contra la comunidad afroperuana: pintaron las paredes del distrito de Barranco con insultos racistas, insultaron y agredieron a una afroperuana en Sodimac y una mujer despotricó contra una familia afroperuana en el Metropolitano.

