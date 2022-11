Tenoch Huerta aclaró sí la foto viral “de sus atributos” en “Black Panther: Wakanda Forever” es truco

Tenoch Huerta aclaró todo sobre la foto viral “de sus atributos” REUTERS/Mario Anzuoni

La llegada del mexicano Tenoch Huerta al Universo Cinematográfico de Marvel con Black Panther: Wakanda Forever ha generado todo tipo de opiniones y reacciones en redes sociales, siendo con frecuencia memes o elogios a su atuendo y desempeño dentro de la cinta, aunque recientemente todo se ha tratado de la comparación de dos fotos sobre una misma escena.

Los orígenes prehispánicos del personaje encarnado por el nacido en Ecatepec de Morelos, Estado de México, han llamado la atención de gran parte de la prensa especializada, así como de los ávidos seguidores de Marvel Studios, aunque el público ha estado mucho más enfocado en el vestuario utilizado debido a que gran parte de su cuerpo se muestra sin ningún tipo de prenda, algo por lo que hace unos días se volvió viral una imagen donde “sus atributos” provocaron todo tipo de reacción.

Sin embargo, no tardó en llegar una segunda versión de la misma toma donde aquello que alborotó a mujeres y hombres ya no se veía de la misma forma, motivo por el que las comparaciones generaron tantas menciones en el mundo de internet que llegaron a la prensa americana que no dudó en aclarar todo de viva voz del actor.

Tenoch Huerta no tuvo problema en confesar la verdad (Foto: Empire)

En una entrevista con Rolling Stone, Huerta ha aclarado que una de las imágenes del tuit viral es falsa, agregando que responder cuál era no le daba ningún tipo de inseguridad ya que su activismo activo desde hace algunos años le ha permitido tener mayor sensibilidad con todo tipo de temas que actualmente las nuevas generaciones han tratado de corregir, para no “repetir el pasado machista o egocentrismo del hombre”.

“Lo único que puedo decir es: el original era la foto de la derecha. ¡Sin (el bulto)! Eso es original. No, quiero decir que no voy a mentir a la gente. Todos los hombres del mundo, tenemos una masculinidad frágil, pero no en ese tema. Diré que la correcta, la verdadera, es la foto de la derecha”, externó el actor generando una nueva ola de respuestas de todo tipo, pues el mensaje social se mezcló con el sentido del humor de los mexicanos.

Esta fue la foto viral (Foto: Twitter)

Ante ello, internautas han hecho viral su franca respuesta y la nula preocupación por evadir “o mentir” sobre el tema, pues dentro del mundo de los superhéroes los clásicos vestuarios sumamente ajustados han hecho que esto sea un tema de constante debate cada que un actor le da vida a uno de ellos.

“Sin miedo al qué dirán Tenoch no dudó en reconocer que el truco del ‘bulto’ fue edición y la neta que admirable”. “Ver que los ídolos de miles de hombres no dudan en reconocer o hablar de temas así es un avance enorme, porque al final ellos siguen mucho de lo que hacen dentro y fuera de pantalla, por lo que reconocer que ‘el tallo no importa’ es un paso gigante”. “Sean team de cualquiera de los dos que últimamente se han hecho viral entre los hombres, no tiene nada de malo sí no luces increíblemente ‘voluptuoso’ en ese sentido que es tan íntimo”, expresaron fans.

Tenoch Huerta reaccionó a “cosplay” de fanático que se disfrazó de “Namor” (Foto: TikTok/@edwiniturriaga/Instagram/@yubaloloarte)

Uno de los tres Spider-Man de No Way Home utilizó un trasero falso

El viral tema de Tenoch Huerta le ha recordado a los fans de Marvel, el incómodo momento en el que Tom Holland fue el encargado de revelar el secreto, poniendo en tela de juicio quién de los tres había sido, a lo que no tardó en responder el intermediario.

Uno de los tres Spider-Man de No Way Home utilizó un trasero falso y se especula que fue Andrew Garfield (Foto: Instagram/ Marvel)

“No tengo ni idea. No soy yo, así que no tengo ni idea. No sé. Supuse que los traseros de todos eran sus traseros. No creo que sea Tobey. He visto el trasero de Tobey. Tobey ha vuelto”, contó con humor Andrew Garfield.

