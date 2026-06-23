Papa León XIV en Perú: Ucayali se transforma para recibir al sumo pontífice y a una multitud histórica

León XIV envía mensaje al Perú desde el Vaticano y pide a obispos transmitir su cercanía al pueblo peruano | Foto: Vaticano

La región Ucayali se encuentra en pleno proceso de organización luego del anuncio oficial sobre la visita de papa León XIV a Perú, prevista para la primera quincena de noviembre.

El gobernador regional, Manuel Gambini, describió el ambiente como de “mucha expectativa”, mientras los equipos técnicos evalúan los espacios que podrían albergar las actividades religiosas en la ciudad de Pucallpa.

“Estamos súper contentos y esperando la invitación oficial para comenzar a trabajar. Ya estamos haciendo los análisis para determinar dónde será la concentración y qué lugares visitaría nuestro Santo Padre”, declaró Gambini a la Agencia Andina.

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En conversación, el gobernador explicó que Ucayali sería la única región amazónica incluida en la ruta papal, lo que representa una oportunidad para fortalecer el posicionamiento turístico y cultural local. Se analizan alternativas como la avenida Centenario, el Campo Ferial y el Estadio Aliardo Soria Pérez para la realización de eventos multitudinarios.

La posibilidad de reunir hasta 80.000 fieles en una misa central ha motivado un despliegue logístico coordinado entre las autoridades locales, el Ejecutivo nacional y operadores turísticos.

El turismo y los servicios en la región ya se encuentran en fase de fortalecimiento. “Estamos trabajando para recibir a miles de fieles que llegarán a Pucallpa. Sé que lo vamos a hacer muy bien porque estamos coordinando todos los detalles necesarios”, afirmó Gambini.

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Operadores turísticos, artesanos y el sector gastronómico preparan una oferta diversa para mostrar lo mejor de la Amazonía peruana a los visitantes nacionales y extranjeros.

El papa León XIV llega para la bendición de un mosaico de la virgen María y una estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, el sábado 31 de enero de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

Infraestructura, seguridad y agenda en la visita papal

El presidente José María Balcázar confirmó que León XIV visitará cinco ciudades peruanas, incluyendo Pucallpa, durante un recorrido que podría extenderse hasta diez días. El itinerario, aún en fase de definición, contempla actividades litúrgicas, encuentros sociales y recorridos por sitios emblemáticos como el bulevar de Yarinacocha y la Plaza de Armas de Pucallpa.

El Gobierno peruano asignó S/10 millones para mejoras de infraestructura en las ciudades del recorrido papal. Estas intervenciones abarcan la reparación de vías, instalación de señalización y refuerzo de servicios básicos. El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Berthin Gómez, explicó que la planificación busca garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes. Se prevé la llegada de la Guardia Suiza Pontificia, encargada de la custodia del pontífice y su comitiva.

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Sobre el posible itinerario, Gambini mencionó espacios como el Estadio Aliardo Soria Pérez, con capacidad para unas 40,000 personas, así como el Campo Ferial y la avenida Centenario, que podrían albergar hasta 80,000 asistentes. Las evaluaciones técnicas determinarán el lugar más adecuado para la misa central, priorizando criterios de seguridad, accesibilidad y aforo.

El presidente Balcázar relató en RPP su reciente encuentro con el papa, compartiendo que “Él habla mucho de no ser Torre de Babel, que hacemos construcciones maniqueas y de momento, y queremos llegar al cielo, y no nos damos cuenta que la realidad nos exige otras cosas”.

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Además, el boletín de la Santa Sede destacó que “se abordaron cuestiones de interés común, entre las que se encuentran la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal, la promoción del bien común y del diálogo, así como el compromiso en favor de la cohesión social”.

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