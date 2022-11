Aldair Rodríguez renovará contrato con Alianza Lima

Aldair Rodríguez sumará su tercer año en Matute. (Alianza Lima)

Aldair Rodríguez seguirá en Alianza Lima. El delantero nacional llegó a un acuerdo con la directiva ‘blanquiazul’ y formará parte del plantel 2023 que buscará lograr el tricampeonato de la Liga 1 y realizar una campaña decorosa en la próxima edición de la Copa Libertadores.

El futbolista de 28 años regresó al cuadro de La Victoria en julio del 2021 tras un año en el América de Cali y desde su llegada se coronó dos veces campeón nacional.

“Aldair Rodríguez continuará en el club Alianza Lima en la temporada 2023″, informó el periodista deportivo José Varela en su cuenta de Twitter.

Pese a su poca producción ofensiva, desde su retorno al bicampeón nacional ha sido parte regular de las alineaciones del equipo tanto con el argentino Carlos Bustos como con Guillermo Salas. En 66 partidos anotó cuatro goles y brindó cinco asistencias.

Desde su debut profesional en 2012, Aldair Rodríguez se ha coronado tres veces campeón de la primera división del fútbol peruano; la primera fue con Deportivo Binacional en 2019 frente a su actual club.

Aldair Rodríguez renovará su contrato con el bicampeón de la Liga 1. (Twitter)

Arley Rodríguez no renovará

El conjunto ‘íntimo’ ya inició la planificación de la próxima campaña y tras tomar la decisión de que Aldair Rodríguez seguirá ligado a la institución, se conoció que Arley Rodríguez no seguirá tras dos años en Matute.

“El extremo colombiano no continuará en el club Alianza Lima para la temporada 2023. El futbolista evalúa diversas opciones en la Liga 1″, publicó José Varela en sus redes sociales.

El colombiano se despide con 62 cotejos vestido de ‘blanquiazul’ con ocho dianas y la misma cantidad de pases gol. Desde la salida de Carlos Bustos regresó a la titularidad con ‘Chicho’ Salas y fue parte clave en la consecución del Torneo Clausura 2022.

Arley Rodríguez se va de La Victoria tras dos temporadas. (Alianza Lima)

El periodista de Gol Perú Michael Cordero informó que el jugador de 29 años continuaría su carrera de Cusco FC salvo una oferta económicamente superior a la presentada por el cuadro negro y dorado. Ya sabe lo que es ser dirigido por Pablo Peirano, pues lo tuvo como entrenador en Carlos A. Mannucci en 2019.

En el caso de Óscar Pinto, se habría decidido que el juvenil extienda su contrato, dio a conocer el comunicador Gerson Cuba de Radio Ovación.

A ello se sumaría el retorno de Franco Zanelatto de su préstamo en Alianza Atlético, así como los probables fichajes de Bryan Reyna y Jhamir D’ Arrigo desde Cantolao.

Hernán Barcos a detalles de firmar nuevo contrato

Alianza Lima quiere asegurar a su goleador y mejor jugador. Hernán Barcos, delantero argentino de 38 años, dijo que su renovación con el conjunto ‘victoriano’ se encuentra encaminada y que espera culminar su carrera en nuestro país.

“Todavía no he firmado. No ha sido oficial, pero ya estamos en el final de la negociación. Si Dios quiere, el 2023 estaremos todos juntos de nuevo. Si Dios quiere me retiro acá en Alianza Lima. Es un club que me dio mucho en un momento difícil de mi carrera”, declaró el ‘Pirata’ en Gol Perú.

El aporte de Barcos ha sido fundamental en el bicampeonato ‘íntimo’ en el fútbol peruano, donde incluso fue elegido dos veces seguidas como mejor jugador de la Liga 1. Desde su fichaje, el atacante ha convertido 29 tantos y asistido en 15 ocasiones.

El 'Pirata' manifestó que es un hecho que continuará su estancia en La Victoria.

