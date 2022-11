Ángelo Campos: “No estaba comprometido con ningún aspecto de mi vida”

Ángelo Campos consiguió el bicampeonato con Alianza Lima, pero no todo fue color de rosas en su carrera. (Alianza Lima)

Ángelo Campos, portero de Alianza Lima, se convirtió en uno de los principales artífices del buen presente del conjunto ‘blanquiazul’. Gracias a su rendimiento bajo los tres palos, los dirigidos por Guillermo Salas lograron conseguir el tan ansiado bicampeonato e incluso llegó a ser considerado por Ricardo Gareca en las últimas Eliminatorias.

Sin embargo, no todo fue color de rosa en su carrera como futbolista. Antes de llegar a uno de los equipos más grandes de la Liga 1, tuvo que pasar por diferentes clubes, llegando a disputar la Segunda División del fútbol peruano.

Asimismo, el futbolista de 29 años reveló que tras afrontar un momento complicado en lo personal, tomó la decisión de darle un cambio radical a su vida. El deportista aseguró que su familia fue pieza clave para poder salir del hoyo en el que se encontraba.

“Mi cambio arrancó desde un momento duro en mi vida. Yo creo mucho en Dios y en el momento más duro yo clamé al cielo y encontré muchas respuestas de parte de mi familia”, expresó a TV Perú.

Además, confesó que estuvo muy cerca de dejar de jugar fútbol por los malos hábitos que tenía y a los que estaba acostumbrado. “Yo no era una persona profesional dentro de lo que es el fútbol por la mala vida que llevaba, yo no era un tipo serio ni un tipo comprometido con mi trabajo. Fue un pensamiento que tuve.”

No obstante, señaló que buscará ser campeón por tercer año consecutivo junto al equipo de sus amores. “Tengo 10 partidos en Copa Libertadores y no he podido ganar ni uno, esa es una espina que tengo y me la voy a sacar de todas maneras. Yo personalmente quiero lograr el tricampeonato con Alianza Lima y estoy seguro que vamos a hacerlo”.

El guardameta nacional siente que es un sueño cumplido haber salido bicampeón con Alianza Lima, sin embargo, asegura que el proceso fue muy duro. “Es lindo ser bicampeón, es una alegría que uno tiene, pero que no la sabe explicar. Soy hincha de Alianza, tenía el sueño de ser campeón con Alianza, lo pude hacer el año pasado y ahora el bicampeonato es otra sensación. La racha final que tuvimos en el Clausura fue muy linda, sufrimos bastante pero fue un gran premio”.

Por otro lado, se refirió a Jefferson Farfán, a quien considera uno de sus grandes ídolos del fútbol peruano. “Soy hincha de Alianza, celebré el título 2003-2004, él jugaba ahí, ahora tener dos títulos acompañados de él, uno va haciendo realidad los sueños”.

Finalmente, dio a conocer que la ‘Foquita’ llegó al cuadro ‘íntimo’ para sumar, no sólo en lo futbolístico, sino también en lo emocional. “Es una persona muy tranquila, muy sencilla, alegra bastante su presencia y ayuda mucho a los chicos”.

Su relación con Guillermo Salas

Con respecto a la relación que tiene el grupo con Guillermo Salas, actual entrenador del plantel ‘victoriano’, Ángelo manifestó que todos están muy contentos con su trabajo e incluso hay bastante confianza. “A él no le gusta que le digan ‘profe’, le gusta que le digan ‘Chicho’, es una persona que la tiene muy clara. Todos estamos felices con lo que viene haciendo, le tenemos mucha confianza”.

También aprovechó en hablar sobre Carlos Bustos, ex técnico de Alianza Lima, a quien le tiene mucho aprecio y cariño. “El profe Carlos tiene mucho que ver en lo que pasa en mi carrera, lo conozco desde que estuvimos en Melgar y él dio luz verde para que yo pueda llegar el año pasado”.

Sobre la celebración de Alexander Succar en el clásico y la réplica que hicieron sus compañeros en la foto final de equipo al conseguir el bicampeonato, Campos reveló que todo es parte del deporte y nada es personal. “Es parte del fútbol, nosotros tuvimos que aguantarlo en un clásico”.

Alexander Succar anotó el segundo gol de Universitario sobre Alianza Lima.

