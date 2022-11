Leao Butrón: “No entiendo ¿Por qué Juan Reynoso no puede ir a Matute?”

El ex arquero de la selección peruana, Leao Butrón, cuestionó la fallida visita del estratega de la ‘blanquirroja’, Juan Reynoso, al estadio Alejandro Villanueva y las instalaciones del club Alianza Lima.

El técnico de la ‘bicolor’ asumió el cargo y emprendió una gira de visitas por los diferentes clubes del Perú de la Liga 1 y Liga 2. Sin embargo, manifestó en su momento, que recibió la negativa por parte del club Alianza Lima. El ‘Cabezón’ protagonizó como futbolista un traspaso polémico a Universitario de Deportes en 1993, procedente del equipo ‘blanquiazul’.

Leao Butrón se refirió al tema y exhortó a los fanáticos de Alianza Lima a apoyar al DT de Perú. “Ricardo Gareca no está, hay que agradecerle todo lo que hizo, pero ya no está. Hay que apoyar al mejor técnico peruano, no porque lo diga yo, sino por los resultados. Lo que hacen algunos hinchas de Alianza Lima en contra de Juan Reynoso no lo entiendo, yo soy de los que considera que, sí va a dejar algo positivo para el fútbol y para mi club, porque como entrenador de la selección va a dejar algo positivo para cualquier equipo nacional, tiene que estar encima de mi ego”.

El exjugador de Sporting Cristal, habló sobre el fichaje de Reynoso de Alianza Lima a Universitario, le restó importancia, y reveló conoce los acontecimientos que rodearon el polémico fichaje debido a la cercanía con el entrenador de Perú.

“No entiendo por qué Juan Reynoso no puede ir a Matute, no sé el tema exacto, pero me parece absurdo que sea por un tema que pasó hace 30 años y, más aún, porque yo soy amigo de Juan y sé cómo fue la historia. Al 90 por ciento de personas con las que he conversado sobre esto, no le han contado bien la historia. Son 30 años, hay que mirar para adelante”, expresó Butrón en declaraciones a radio Ovación.

La postura de Juan Reynoso

Reynoso fue consultado el pasado octubre del 2022 si estaba programada una visita al club Alianza Lima y respondió: “Hemos hablado, hemos intentado ir”.

“La intención del cuerpo técnico siempre fue ir a visitarlos presencialmente, ver entrenamientos. El grueso del cuerpo técnico ya fue a ver un partido en Matute. Lo hemos visto de visita en algún momento en Huancayo con parte del cuerpo técnico. Lo otro, a esta edad lo quiero tomar como parte del folklore. Me interesa hablar de los convocados y de la fecha en sí, en vez de temas que realmente creo que no suman”, afirmó.

Juan Reynoso logró su tercer triunfo seguido con la selección peruana tras vencer 1-0 a Paraguay en amistoso

Elogio para Guillermo Salas

Leao Butrón opinó sobre el técnico de Alianza Lima, Guillermo Salas, que logró el bicampeonato de la Liga 1 en la presente temporada tras superar a Melgar de Arequipa en la final.

“Tienen mucho (mérito) porque ‘Chicho’ no agarró faltando dos partidos, lo hizo en un momento complicado y no solo consiguió resultados, sino que desde afuera vimos un comportamiento distinto del equipo”, destacó Butrón.

