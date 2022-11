Giovanni Ciccia reveló que pasos de baile a ritmo de ‘Disco Bar’ fueron su creación

Patricio Suárez Vértiz destacó el profesionalismo de Giovanni Ciccia para bailar su tema ‘Disco Bar’ en AFHS. | Estás en Todas.

Una de los nuevos ingresos de la novena temporada de la teleserie de ‘Al Fondo Hay Sitio’ que se ha ganado el cariño del público, es el destacado actor Giovanni Ciccia.

El intérprete de Diego Montalbán viene cautivando al público con diversas escenas y en la última semana se hizo tendencia en las redes sociales por los curiosos pasos de baile que realizó cuando bailó el tema ‘Disco Bar’ de Patricio Suárez Vértiz.

Debido a tan comentado baile, una reportera del programa ‘Estás en Todas’ se fue a buscarlo a las instalaciones de Pachacámac, donde se graba la exitosa producción nacional y le preguntó sobre sus impresiones.

Giovanni Ciccia comentó que dicha escena la grabaron en varias tomas y durante dos días. Además, indicó que la gente en la calle lo ha felicitado y hasta han bailado y cantado la misma canción frente a él.

“A la gente le ha gustado mucho, he recibido muchos comentarios, muchas risas, la gente se ha divertido mucho. Yo he bailado mucho ese día, hemos estado dos horas bailando. Esto se grabó en dos días, el director me dijo que haga como Madonna”, expresó.

El actor reveló que el primer día grabó solo esta escena del baile y luego, en el segundo día, grabó con los demás actores que aparecen en el capítulo, para que se pueda ver sus reacciones dentro de la serie.

“Estaban con sus teléfonos, y les decía guarden, no graben, no graben (risas)., la pasamos muy bien. Baile dentro de la casa, por fuera, en la pared... Además de los ensayos que fueron varias veces”, reveló.

Asimismo, comentó que los pasos de baile que se ven en la serie fueron creados por él. “Los pasos son de mi propia inspiración a partir de la canción de Patricio, que es un clásico. Yo he bailado esa canción hace 25 años en las discotecas, así y mejor”, dijo el artista.

Detrás de cámara de escena de Diego Montalbán.

Patricio Suárez Vértiz se muestra agradecido con ‘Al Fondo Hay Sitio’

El cantante Patricio Suárez Vértiz, quien es el autor de la canción ‘Disco Bar’ se mostró más que emocionado que su tema salga en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Asimismo, reveló que gracias a que conoce en persona a Giovanni y han tocado juntos, es que él ha podido trasmitir su personalidad en el baile.

“Eso ayudó mucho para que sepa cómo funciona lo mío, creo que de ahí, como buen artista que es, ha rescatado la canción y mi personalidad, me parece genial, ha estudiado, no ha sido así nomás. Ha sido muy inteligente porque ha estado absorbiendo la energía de la canción y también mi personalidad”, indicó.

Además, el hermano de Pedro Suárez Vértiz reveló que luego que su tema saliera en la teleserie, el número de sus seguidores en Instagram comenzó a crecer, por lo que se mostró agradecido con la producción de América Televisión.

“Es una forma de decir que nuestro trabajo estuvo bueno, que valió la pena. Me alegra que se hayan vuelto tendencia, es más, he triplicado la cantidad de gente que tengo en Instagram”, señaló Patricio.

Patricio Suárez-Vertiz y su carrera como cantante. (Facebook)

