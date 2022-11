Franco Pennano protagonizó experimento social antes de ser Cristóbal Montalbán en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Franco Pennano protagonizó experimento social | Latina TV

Franco Pennano se ha ganado un lugar en la pantalla chica gracias al papel que interpreta en ‘Al Fondo Hay Sitio’. El joven actor le da vida a Cristóbal Montalbán, el hijo mayor de Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) que llegó a Las Lomas para abrir un nuevo restaurante con su padre luego de “estudiar” gastronomía en España. Es también el interés amoroso de July.

Antes de ingresar al elenco de la teleserie de América TV, el artista de 24 años se había hecho medianamente conocido al interpretar a Percy en ‘De Vuelta al Barrio’. Sin embargo, pocos recuerdan que, cuatro años antes, Pennano se hizo viral en redes sociales por una curiosa aparición en los noticieros.

En febrero de 2018, el actor acampó en los exteriores de Latina para pedir ayuda a los televidentes, pues deseaba encontrar al “amor de su vida”, a quien había conocido en el Metropolitano. “Estaba sentado, escuchando música y veo a esta chica sentada al frente mío (...) De pronto ya no estaba y no sabía qué hacer, se fue. Tenía los ojos más azules que he visto”, contó.

Franco Pennano se volvió viral en el 2018 por el Día de San Valentín. (Latina)

Su caso rápidamente se hizo viral y los usuarios emprendieron la búsqueda de la misteriosa chica, ya que el Día de los Enamorados estaba a la vuelta de la esquina y todos querían un final feliz. Pronto, los internautas se cayeron de espaldas cuando se descubrió la verdad.

Fue un experimento social

Tras la viralización de la nota, se supo que el chico de los noticieros no se llamaba realmente Diego Álvarez, sino Franco Pennano. El actor se presentó como un desesperado enamorado para promocionar la serie juvenil ‘Torbellino: 20 años después’, en la que formaba parte del elenco.

Por otro lado, la ‘chica de sus sueños’ era nada más ni nada menos que Doris Fundichely, hija de Karina Rivera y Orlando Fundichely. Ambos protagonizaron una mágica historia de amor en la producción de Latina TV, la cual llegó a su fin el 11 de mayo de 2018 por bajo rating.

Después de su paso por Latina TV, Pennano ingresó a ‘De Vuelta al Barrio’ para seguir ganándose un lugar en la actuación. Esto lo consiguió luego de audicionar para la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Aunque en un inicio quiso dar vida a Jimmy Gonzales, los productores le aseguraron que encajaba perfecto en el perfil de Cristóbal Montalbán, quedándose así con el papel.

Franco Pennano fue parte de un experimento social en el 2018.

