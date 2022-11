¿Sebas no existe? July le pide a su compañero de instituto que se haga pasar por su enamorado

July le pide a su compañero de instituto que se haga pasar por su enamorado Sebas | América TV / Al Fondo Hay Sitio

¿Existe o no? July Flores fue puesta en aprietos por Alessia Montalbán quien habló directamente con ella para preguntarle si estaba enamorada de su hermano, pues todas las atenciones que tenía hacia él la dejaban en evidencia. Sin embargo, la sobrina de Charo no dudó en negarlo, aunque desde el principio se puso muy nerviosa.

En su defensa, la joven estudiante de enfermería aseguraba que no iba a tener nada con el hijo de Diego Montalbán porque, además de no gustarle, aseguraba que tenía a su enamorado Sebas en Recuay. En ese momento, Alessia no creía en su versión, pues señaló que nunca la ha escuchado hablar con él, ni mucho menos se han visto durante meses.

Luego de esta tensa conversación, July no tuvo mejor idea que crear una cercana conversación con su ‘novio’. La ayudante de los Maldini, apareció hablando por teléfono con su amado e incluso llegaron unas flores a su casa de parte de él. Pero, Jimmy y Alessia volvieron a encararla y le pidieron que llame en ese momento a Sebas, sin imaginar lo que iba a pasar. Sebas contestó el teléfono y habló con su primo y con la hermana de Cristóbal dejándolos sorprendidos. Pero, solo unos minutos después se descubriría la verdad.

Sebas no existía. Se trató de una trampa organizada por July para que su primo y Alessia creyeran que estaba hablando con su novio, cuando en realidad se trató de uno de sus compañeros de instituto quien la ayudó con esta farsa a cambio que le prestara un estetoscopio.

July llama a su compañero de instituto para que se haga pasar por su enamorado. (América TV)

July se encuentra con su compañero en su centro de estudios y le agradece el haberla ayudado. Sin embargo, el joven se muestra un poco interesado por ella e incluso la piropea. Hasta el momento, se desconoce el nombre y quién es este nuevo personaje que daría mucho más que hablar.

Usuarios reaccionan ante la hazaña de July

Luego de ver que Sebas no existía y que no ha confirmado si de verdad es un novio de Recuay o un invento de July, los usuarios en redes sociales reaccionaron ante la aparición de este nuevo compañero. Muchos de los usuarios se quedaron impactados por todo lo que hizo la joven, sin embargo, quedó la duda de la existencia o no del ‘enamorado’.

Usuarios reaccionan a capítulo de AFHS. (Twitter)

Usuarios reaccionan a capítulo de AFHS. (Twitter)

Usuarios reaccionan a capítulo de AFHS. (Twitter)

Usuarios reaccionan a capítulo de AFHS. (Twitter)

Usuarios reaccionan a capítulo de AFHS. (Twitter)

SEGUIR LEYENDO