Sporting Cristal: ¿Qué pasará con Washington Corozo la temporada 2023?

Washington Corozo aún pertenece a Sporting Cristal.

Una de las dudas que tiene el hincha de Sporting Cristal es qué pasará con Washington Corozo: se queda o se va la próxima temporada. El extremo ecuatoriano tiene contrato vigente con los ‘celestes’ por todo el 2023, y aún no hay un pronunciamiento oficial sobre el tema. La duda empezó a crecer, pues el préstamo en Austin de la MLS terminó y debería regresar a la La Florida, pero no se sabe si estará dentro de los planes de los ‘cerveceros’.

Según se pudo conocer, Tiago Nunes lo quiere en su equipo para afrontar Copa Libertadores y torneo local. El técnico brasileño le hizo saber a la directiva que contará con Corozo y que no sea prestado otra vez. Incluso, el DT solo estaría pidiendo un delantero más, que debería ser nacional, para que haga dupla con el ecuatoriano. Ese pedido está siendo evaluado, pero el entorno del futbolista hizo saber que no desea regresar al equipo del Rímac: quiere seguir jugando en el exterior. En los próximos días habrán noticias al respecto.

El habilidoso extremo ecuatoriano anotó varios goles producto de su extraordinaria velocidad. | Video: Cristal TV

El extremo ecuatoriano anotó nueve goles con Sporting Cristal en dos temporadas. (Cristal TV)

Paso por el Rímac

Washington Corozo llegó al Perú en el 2020 cuando Manuel Barreto estaba la mando de los ‘celestes’, pero no arrancó de la mejor manera. Todo cambió con la llegada de Roberto Mosquera porque le dio más continuidad y pudo mostrar mejor su fútbol. Siempre destacó su velocidad y el desborde que tenía. Hizo un buen tridente con Emanuel Herrera y Christopher Olivares, esa delantera fue protagonista del título nacional de ese año. Terminó esa temporada con 8 goles, 14 asistencias y 26 partidos.

No pudo repetirlo el año siguiente, ya que los atacantes cambiaron y no pudo acoplarse al nuevo estilo de juego con Irven Ávila y Marcos Riquelme. No logró rendir como deseaba: solo anotó un gol en 8 partidos, y finalmente fue prestado al Pumas de México.

Altas y bajas

La salida de Horacio Calcaterra de Sporting Cristal fue lo más sorpresivo que se ha visto en el mercado de pases hasta el momento. El referente con casi 10 años a lado de Sporting Cristal dejó el equipo al no llegar a un acuerdo de renovación con la directiva. Eso fue lo más criticado por los hinchas. Ahora el volante tiene todo cerrado con Universitario de Deportes para la próxima temporada. Otro que generó nostalgia al despedirse del club fue Omar Merlo. El defensa estuvo cinco temporadas defendiendo la camiseta ‘cervecera’, y estaría cerca de llegar a Cienciano para jugar Copa Sudamericana.

Solo se anunció la llegada de Tiago Nunes como reemplazo de Roberto Mosquera, quien está evaluando los posibles refuerzos para el próximo año. Llegaría a Lima la próxima semana, pues la pretemporada estaría programada para la primera semana de diciembre. Las renovaciones también se dieron a conocer: Alejandro Hohberg, Nilson Loyola, Alejandro Duarte e Irven Ávila seguirán en el Rímac.

Los que ya no están

- Jose María Inga

- Jhon Marchán

- Christopher Olivares

- Omar Merlo

- Aryan Romaní

- Horacio Calcaterra

