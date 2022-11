Universitario de Deportes y la nueva volante de peso que tendrá para el 2023

Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes y Rodrigo Ureña son los nuevos refuerzos de Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes presentó cinco refuerzos hasta el momento y hay un detalle que llama la atención: dos de ellos son volantes. Los ‘cremas’ decidieron darle una importancia especial al mediocampo, por eso contrató a Martín Pérez Guedes y Rodrigo Ureña. Ambos con experiencia y jerarquía certificada. A ellos se le sumará Horacio Calcaterra, otro futbolista que no necesita presentación, pues su llegada es casi un hecho. Sin dudas, esa zona dará de qué hablar la próxima temporada.

La nueva volante ‘merengue’ es el principal atractivo para los hinchas quienes se ilusionan con esos nombres de peso. El exMelgar fue una de las piezas claves de los ‘rojinegros’ para llegar a la final. Su buena técnica y su intensidad para recuperar el balón no pasaron desapercibidos. Ahora está en Ate y tendrá que lucirse para hacer una buena Copa Sudamericana y campeonato nacional.

A pesar que aún no se le ha visto jugar, las referencias que se tiene del chileno son muy buenas. Cuenta con varias virtudes pues sabe anticipar al rival con un buen quite de balón y tiene buena salida . Además, posee buen pase de gol pues suele ser asistidor y también tiene olfato goleador. No desaprovecha las oportunidades cuando está frente al arco.

Detallar las características del excapitán de Sporting Cristal está demás, todos las conocen. Igual; es necesario resaltar que es un jugador con buen pie, hace grandes recorridos y apoya en la marca. Su intensidad ante el rival es tremenda. Sabe encontrar espacios para hacer daño al área del otro equipo.

Te puede interesar: Partidos de hoy, miércoles 23 de noviembre: horarios y canales TV de Perú

Rodrigo Ureña fue oficializado como nuevo refuerzo de Universitario.

“En los países donde jugué, siempre demostré mi garra y coraje en la cancha. En Universitario, el más grande del Perú, no será la excepción porque en un club tan importante e histórico no hay peros que valgan. Soy Rodrigo Ureña y vengo a darlo todo por la camiseta ‘crema’. Y dale U”, fueron las palabras de Ureña en su video de presentación.

Te puede interesar: Jefferson Farfán y su mensaje de ‘humildad’ tras el segundo gol de Arabia Saudita a Argentina

Gran expectativa

A la calidad y experiencia de Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña y Horacio Calcaterra, se suma la juventud y proyección de Piero Quispe, Jorge Murrugarra y Jordan Guivin. Esa combinación le dará frescura y peso a la nueva volante de los ‘cremas’ para el 2023.

El momento que vive Quispe es de ensueño. Debutó con la selección peruana ante Bolivia: sumó sus primeros 60 minutos, y recibió varios elogios. Luis Advíncula y Christian Cueva aplaudieron la calidad del jugador de 21 años.

“Uy no, Piero Quispe tiene mucho ‘chocolate’, es calidoso. Se lo dice de un calidoso a otro calidoso”, confesó ‘Bolt’ en una transmisión de su cuenta de Instagram.

A pesar que no fue un buen año para la ‘U’, el volante fue regular en los individual: anotó dos goles y dio tres asistencias en 37 partidos disputados. Es uno de los jugadores favoritos de Carlos Compagnucci: sus cualidades van con el estilo de juego del técnico.

Calendario ‘crema’

- Inicio de pretemporada: 5 de diciembre

- Sorteo de Copa Sudamericana: 21 de diciembre

- Noche Crema: 7 de enero

- Inicio de Liga 1: 13 de enero

¡𝐓𝐨𝐦𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐚, 𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐠𝐮𝐞! ✍️



Este es el cronograma de actividades de nuestra institución a partir de hoy 15 de noviembre.



▶️ Más detalles aquí: https://t.co/K7zU9ePAHE#YDaleU pic.twitter.com/BoKibXwWFp — Universitario (@Universitario) November 15, 2022

SEGUIR LEYENDO