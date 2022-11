Pedro Aquino pide no ‘inflar’ a los nuevos valores de la selección peruana: “hay que tomarlo con mucha calma”

El volante saludó que los jóvenes tengan la oportunidad de mostrarse con la camiseta de la selección.

Los triunfos de la selección peruana sobre Paraguay y Bolivia han recargado la ilusión del hincha blanquirrojo, sobre todo por el hecho de ver nuevos nombres como Bryan Reyna, Luis Iberico, Yuriel Celi o Piero Quispe. En este contexto, Pedro Aquino, quien ahora es uno de los experimentados de la ‘Bicolor’, elogió el talento de estos futbolistas, pero también pidió llevarlos con calma y no ‘inflarlos’ para evitar cargarlos de tanta responsabilidad:

“Es bueno contar con chibolos, darles esa oportunidad que en mi tiempo no tuve, de llamar 10 o 12 jugadores de 18, 19 y 20 años. Son nuevos aires para la selección, no se van a quedar todos los que convocó, pero tienen esa chance de mostrar que pueden estar ahí. Hay buenos jugadores en la selección, hay que tomarlo con mucha calma, todavía no se ha logrado nada. No hay que inflar tanto al jugador porque, uno cuando no está fuerte de la cabeza, puede ‘pisar huevos’ y lo perdemos, que lo tomen con tranquilidad y humildad, porque la eliminatoria es lo que vale”, declaró a Movistar Deportes.

Aquino demostró ante Paraguay que mantiene su nivel de selección (FPF).

Además, Aquino reveló lo que le pide Juan Reynoso en el campo: “El profe’ me pide jugar simple, los perfiles y salir jugando. Siempre me recalca que tenga más salida. Contra Paraguay compartí el medio con Cartagena con quien no jugaba hace mucho tiempo. Creo que hicimos un buen trabajo, cumplimos lo que nos pidió el técnico”, señaló.

Respecto al Mundial Qatar 2022, la ‘Fiera’ reveló que no le interesa ver el torneo ya que aún le duele haber quedado fuera con Perú: “No veo futbol y este torneo menos, porque no fuimos nosotros, pero creo que mi favorito es Brasil”, sentenció.

Recordemos que el volante de 27 años no fue considerado por Juan Reynoso para el segundo amistosos ante Bolivia, debido a que el técnico quería ver el rendimiento de Jesús Castillo, volante de Sporting Cristal que viene mostrando un gran nivel en las últimas dos temporadas. El hecho de que ambos compartan posición y hayan salido de la misma cantera ha creado un vinculo especial entre ambos, y así se vio demostrado en una conferencia de prensa pasada cuando Aquino le recordó, en son de broma, que Cristal era el más grande de Perú y no uno de los más grandes.

Pedro Aquino ha jugado su papel de referente acogiendo a los más jóvenes en la selección (Captura).

¿Cuándo iniciarán las próximas eliminatorias?

La selección peruana se viene preparándose de cara a las eliminatorias rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Según Antonio García Pye, gerente de selecciones, esta competición iniciaría recién a mediados del próximo año: “Lo más probable es que las Eliminatorias empiecen en junio, pero todavía no está oficializado al 100%. En marzo habría una fecha FIFA y estamos pensando en tener dos amistosos. A diferencia de la fecha noviembre, si pertenece a fecha FIFA y se podrá contar con todos los jugadores”, declaró a PBO en Campeonísimo.

Debido a que la próxima Copa del Mundo se disputará con 48 equipos y los cupos de Conmebol pasarán de 4 y medio a 6 y medio, cabe la posibilidad de modificar el formato de clasificatorias, separándolo en dos o más grupos como solía hacerse antaño. Esto también permitiría acortar el calendario”.

