José Rivera habló de sus retos con Universitario: “Necesita ganar títulos y voy a aportar en eso”

José Rivera llegó a Universitario proveniente de Carlos A. Mannucci.

José Rivera es uno de los cinco fichajes anunciados por Universitario de Deportes de cara al 2023. El atacante, que tuvo una gran temporada con Carlos A. Mannucci y recientemente hizo su debut con la selección peruana, habló de sus retos con la camiseta ‘merengue’. Uno de los más importantes es campeonar.

“No hay que darle muchas vueltas cuando la ‘U’ te hace una oferta, ¿Quién no quisiera estar ahí?, me hablaron de eso y yo obviamente quise ir para allá”, contó en una entrevista con GOLPERU. Asimismo, el extremo aseguró que no ha podido conversar con Carlos Compagnucci y su comando técnico, pues estaba concentrado en la ‘blanquirroja’.

En seguida, el futbolista de 25 años compartió sus sensaciones tras fichar por el club de Ate. “Significa mucho, felicidad por estar ahí, los retos que se me vienen en el 2023 van a ser muy bonitos. Universitario necesita ganar títulos y nosotros vamos a aportar eso”.

José Rivera tendrá su primera experiencia en la capital, pues, previamente, defendió las camisetas de Carlos A. Mannucci de Trujillo, Unión Comercio de Moyobamba y Cusco FC de la ciudad imperial.

Foto: Universitario.

Su experiencia en la selección peruana

El entrenador Juan Reynoso viene dándole oportunidades a jugadores de la Liga 1 en la selección peruana y uno de ellos fue José Rivera. Es más, lo hizo debutar como titular en la victoria de la ‘bicolor’ ante Paraguay en el estadio Monumental. Jugó 45 minutos y fue reemplazado por Christian Cueva.

“Fue bonito la convivencia con los jugadores más experimentados de la selección, nos recibieron bien, no solo a mí, sino también a mis compañeros que también les tocó estar por primera vez ahí”, manifestó.

Además, Rivera se refirió a los entrenamientos bajo la dirección del ‘Cabezón’. “Tenemos que estar muy concentrados, el profesor es muy exigente, es ahí cuando debemos aprender, nos va diciendo como movernos”.

José Rivera vistió la camiseta peruana en la sub-23.

Gran temporada con Mannucci

La llegada de Universitario y su convocatoria a la selección peruana no fue casualidad. José Rivera tuvo una gran performance con la casaquilla de Carlos A. Mannucci, pese a que su club se encontraba luchando por no descender.

El nacido en Tarapoto disputó un total de 34 encuentros, solo se perdió dos durante la temporada, en los cuales anotó siete goles y dio dos asistencias. Su polifuncionalidad como segundo delantero y extremo lo llevaron a completar 1916 minutos en la Liga 1 2022.

Los refuerzos de la ‘U’

Con la incorporación de Rivera, Universitario suma cinco fichajes para afrontar la Copa Sudamericana y el campeonato local el próximo año. El primero en ser anunciado fue el argentino Martín Pérez Guedes, quien destacó con Melgar.

Luego, los defensores Hugo Ancajima y José Luján, provenientes de ADT y Melgar, correspondientemente. Por último, el chileno Rodrigo Ureña fue oficializado con un emotivo video en el estadio Monumental. El mediocampista llega procedente de Deportes Tolima de Colombia.

La sexta contratación de la ‘U’ sería Horacio Calcaterra. El volante quedó libre tras su larga estadía en Sporting Cristal y tendría todo acordado para estampar su firma en la institución ‘crema’ hasta el 2025.

