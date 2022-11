Pablo Lavandeira reveló el técnico que le ayudó a seguir en el fútbol en Perú y el punto de inflexión en su carrera

El volante nacionalizado peruano contó detalles de su vida que lo marcaron, recordando su etapa en UTC el 2015. (Video: Horacon)

La vida del futbolista no siempre es lo que se ve en el campo de juego o en los lujos a los que puede acceder con un buen sueldo. Y es que detrás hay una historia de esfuerzo que muchas veces llega a influir en la carrera del deportista. En este caso, Pablo Lavandeira es uno de los mejores jugadores de Alianza Lima, aunque en el pasado vivió momentos duros que por poco lo retiran, aunque un técnico peruano incidió en su reconsideración para seguir.

El volante confesó en una entrevista para el canal de YouTube del periodista Horacio Zimmermann que en sus inicios en el fútbol profesional le costó adaptarse, tanto en su país como en los equipos que estuvo en el extranjero. No tanto por el talento, sino porque no encontraba un sitio en donde se sintiera cómodo. En eso, cuando el 2015 fichó por UTC le surgieron cuestionamientos, pues extrañaba a su familia y sopesaba la idea de regresar a Uruguay.

Influencia de su madre

Sin embargo, todo cambió cuando su madre lo visitó en mayo con motivo de su cumpleaños. ‘Lava’ anotó un gol en un encuentro ante Unión Comercio, pero no quedó satisfecho con su desempeño. “Para mayo viaja mi mamá a Cajamarca a pasar mi cumpleaños y después de un partido con Unión Comercio, ganamos 4-1 y hago un gol. Así y todo no me sentía conforme con mi rendimiento. Es más, por momentos sentía que mis compañeros me miraban como diciendo ‘¿qué trajeron?’, porque realmente estaba mal. Jugaba con todos los entrenadores porque desde lo físico aportaba, le podía dar al equipo esa garra ‘charrúa’, pero en la parte que yo sentía que era mi potencial no estaba pudiendo desarrollar”, comentó.

Pablo Lavandeira jugó en UTC el 2015 en la que fue su primera experiencia en el fútbol peruano. (Getty Images)

Ella entendió la situación de su hijo y no se opuso a un eventual retorno a suelo uruguayo, aunque fue en este instante en que el panorama de Lavandeira se transformó de forma radical. “Luego del partido, nos fuimos a cenar y le dije a mi madre que terminaba el Apertura y volvía a Uruguay. Pensé que me iba a decir que estaba loco o que cómo me iba a ir, pero me dijo que estaba de acuerdo, que el tema se iba a arreglar y lo importante era estar juntos”, mencionó.

Técnico que lo motivó

Aquí fue donde Pablo Lavandeira reconoció que Rafo Castillo, técnico peruano que había asumido las riendas del cuadro cajamarquino para darle vuelta a la mala situación de cara al Torneo Clausura y escapar de los últimos lugares, fue importante para retomar su confianza y lo motivó con una llamativa frase.

Rafael Castillo en su etapa como técnico de UTC. (Difusión)

“Ellos (sus padres) se volvieron a Uruguay y de ahí me empezó a salir todo. A su vez llegó Rafo Castillo, que fue partícipe importante de mis últimos meses buenos. Cuando llega yo estaba en duda de si me iba o no, en los directivos veía desconfianza. Todos los jugadores entrábamos en evaluación antes del Clausura. Le dije a Rafo que estaba pensando en irme, qué pensaba de mí y si iba a tener posibilidades. Él me dijo algo como: Lavandeira, eres tú y diez más. Sin conocerme, con dos entrenamientos. Eso sumado a lo que me dijo mi madre y todo empezó a fluir. Desde la tranquilidad, salió todo bien, nos salvamos del descenso fechas antes, hice muchos goles, tuve partidos súper destacados”, contó.

En esa campaña, el mediocampista acabó con seis dianas en 39 encuentros. Mientras que en el Campeonato Descentralizado, UTC terminó en el puesto 12. Ahora, el fútbol llevó al uruguayo nacionalizado peruano para otros equipos peruanos, aunque este 2022 llegó a Alianza Lima, con el que se hizo el título nacional, el primero y único en lo que va de su carrera deportiva.

Pablo Lavandeira con el trofeo de campeón nacional con Alianza Lima este 2022. (Club Alianza Lima)

