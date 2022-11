Manuel Barreto confesó oferta de Universitario por Bryan Reyna, pero que “Cantolao quiere llevarlo a otro equipo”

El director deportivo de Universitario se refirió a la preferencia de la directiva del 'Delfín', que va en contra del deseo del jugador. (Video: Radio Ovación)

Universitario de Deportes es uno de los equipos que se ha mantenido de forma activa en el actual mercado de pases. Entre salidas y contrataciones, la directiva viene llevando a cabo la planificación del plantel con miras a encarar la próxima temporada con dos frentes: la Liga 1 y la Copa Sudamericana. En ese sentido, el club tiene en la mira a Bryan Reyna, aunque de acuerdo con la información revelada por su director deportivo, Manuel Barreto, la Academia Cantolao tiene interés en llevarlo a otro equipo.

“Nos ha nombrado la presidenta de Cantolao sobre el caso de Bryan Reyna y quería aclarar este tema. Puntualmente comentar que sí existe una oferta formal de Universitario por el jugador, que ha sido muy difícil para nosotros comunicarnos con Cantolao, que muestra una voluntad muy clara por llevar al jugador a otro equipo”, fueron sus primeras palabras en entrevista para Radio Ovación.

Ese equipo que hace referencia el dirigente es nada más ni nada menos que Alianza Lima, clásico rival de los ‘cremas’, que a través de José Bellina reconoció tener intención de firmarlo para los ‘blanquiazules’. Sin embargo, la ‘Muñeca’ cuestionó que la dirigencia del ‘Delfín’ no sea considerado con el deseo del futbolista, que no es otro que enfundarse la camiseta de la ‘U’.

“Ellos (Cantolao) están en todo su derecho y quieren llevar al chico a otra institución y eso se respeta. Pero en medio está un ser humano, un futbolista con sueños e ilusiones. Nosotros ofrecemos un proyecto de carrera, analizamos un valor de mercado en el futbolista, que no está consolidado, que está en proyección, pero que ofrecemos una plataforma en la ‘U’ para que continúe su crecimiento y después tenga la posibilidad de cumplir sus sueños, es decir, salir al extranjero”, señaló.

Trato de Cantolao a Bryan Reyna

La consigna de Manuel Barreto es que los mandatarios de la Academia Cantolao entren en razón y le hagan caso al jugador, dando a entender que la propuesta de Universitario no es tan lejana a la que ofrece Alianza Lima. “El mercado tiene un precio por un jugador, si después pagas un sobreprecio ya no lo puedes revender porque ya nadie te va a pagar esa cantidad. He podido conocer a Bryan, un chico súper simpático, con talento. Nosotros hacemos una oferta competitiva, para que se potencie, mejore su autoestima porque una cosa es competir internacionalmente y otra es participar. Quería dejar en claro que tenemos intención de contar con Bryan y vamos a esperar la decisión de Cantolao y su decisión. El futbolista no es una mercancía para tener como un souvenir, es alguien inteligente. Sé que no hay tanta diferencia en el aspecto económico, nosotros tampoco vamos a entrar en una puja de ofrecer más porque hay un valor de mercado”, sostuvo.

Desempeño de Bryan Reyna en Academia Cantolao

Y es que Bryan Reyna había regresado al Perú a finales del 2020 luego de un paso por la Segunda División de España. En su primera temporada con Cantolao el 2021 mostró condiciones diferenciales para la Liga 1, con un manejo suelto de ambos perfiles y una gran capacidad para desbordar, sumado a su notable velocidad. En síntesis, fue uno de los mejores jugadores a pesar de que el equipo no estuvo a su ritmo (culminó en el puesto 13).

Pero fue en este 2022, en donde pudo consolidar este rendimiento. Disputó un total de 27 partidos, en los que anotó seis goles y brindó tres asistencias. Sus números iniciales y el talento innato captó la atención de la selección peruana, cuyo entrenador, Juan Reynoso, lo citó para los encuentros amistosos. Su golazo ante El Salvador le permitió ser mirado con otros ojos, ya que en el pasado vivió sucesos extradeportivos que parecían desconcentrarlo del fútbol, aunque desde entonces, ha sido un elemento muy considerado. Se espera que el próximo año pueda pegar un salto de calidad en un equipo con mayores aspiraciones.

