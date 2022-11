Laura Bozzo realizará programa especial sobre la desaparición de la mexicana Blanca Arellano en Perú

Laura Bozzo hará programa especial sobre Blanca Arellano. (Instagram)

Laura Bozzo se suma a la lucha en busca de justicia por la muerte de Blanca Arellano, la mexicana que vino a Perú por amor y terminó sin vida. Como se conoce, el caso ha conmovido a todo el país por su extraña desaparición y posterior deceso en manos de la persona en la que creía haber encontrado su otra mitad.

Blanca Olivia Arellano Gutiérrez se ha convertido en un símbolo de la inseguridad que significa ser mujer en el Perú. Por esta razón los medios de comunicación le han dado gran cobertura y han iniciado diversas investigaciones para conocer más a fondo lo sucedido.

Ante esta noticia, Laura Bozzo se ha pronunciado en sus redes sociales. Allí, la presentadora que radica en México ha decidido sumar su aporte revelando que hará un programa especial sobre los peligros que implican las redes sociales en la actualidad.

“Asumo esta causa como mía. Lo que ha pasado con Blanca nos puede pasar a todas. Haremos un programa especial de los peligros de las redes sociales, ella es un ejemplo. Fue a Perú en busca del amor y terminó descuartizada”, comentó al inicio de su publicación.



Seguido, muestra un video del periodista Leonardo Cabrera, quien se encargó de seguir el caso y muestra una de las pruebas que no va de acuerdo a las declaraciones que dio el implicado ante las autoridades. “Este video que el periodista peruano Leonardo Cabrera, consiguió esa prueba contundente que el acusado mintió al decir que no estaba en Huacho. No solo si estaba, sino compro lejía de acuerdo a las últimas investigaciones exigimos que se le de presión preventiva y se haga justicia”, sentenció.

Rápidamente, los usuarios agradecieron la iniciativa de la conductora de televisión, quien apoya a esta causa. Muchos aseguraron que en México la situación es mucho más complicada que Perú, pues las desapariciones y muertes son una constante.

“Que le caiga todo el peso de la ley. Justicia para Blanca”, “Justicia para ella. Las mujeres estamos expuestas a todo peligro”, “Las redes son un peligro. Qué pena”, “Las redes son un peligro, cada vez personas malas”, “Sí que pena ya está confirmado que el cuerpo encontrado es de Blanca Arellano. Justicia para ella”, escribieron los usuarios.



