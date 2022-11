Caso Blanca Arellano: Juan Pablo Villafuerte planeaba suicidarse antes de ser capturado, según Panorama

Blanca Arellano: Principal sospechoso de su muerte piensa suicidarse | Panorama

El caso de Blanca Arellano trae nuevas revelaciones. Según Panorama, Juan Pablo Villafuerte, principal sospechoso de la muerte de la turista mexicana, “planea” acabar con su vida.

El dominical reveló que en la laptop de su propiedad incautada se encontró una carta de despedida, que tenía pensado compartir en redes sociales, tras concretar su suicidio por la “deshonra familiar” y ser señalado como “feminicida”.

“Esta será una lucha que no podré vencer y tampoco soportaré la humillación de ser paseado preso como un animal , tal cual me están tildando”, se lee en último párrafo que redactó Villafuerte en una hoja de Word.

Conmoción e indignación ha causado el sonado caso de la extranjera Blanca Arellano.

“Sí se tomó las medidas, toda vez que ha sufrido una alteración en su lógica, puede ser tal vez que se quiera autolesionar. Lo sentamos en el camarote que estaba y tomamos nuestras medidas”, indicó al dominical un jefe policial.

En unas declaraciones reveladas por Panorama, el estudiante de medicina y biología afirmó: “Voy a colaborar con todo lo posible a través de mi inocencia. Yo también quiero estar en mi caso. Soy inocente y voy a demostrarlo”.

De la imputación de tráfico de órganos, el principal sospechoso de la muerte y descuartizamiento de la turista respondió: “Soy un estudiante universitario, me pago mis carreras haciendo el trabajo de los demás, ayudando en exámenes a los futuros médicos”.

En el reportaje, el sujeto negó amar a Blanca Arellano, de quien se sabe vendió hasta su carro en México para venir al Perú, y aseguró que solo eran “amigos virtuales”.

Juan Pablo Villafuerte asegura ser inocente de desaparición de Blanca Arellano. Video: ATV

“Vino a Perú, se paseó, se quedó sin dinero y me pidió ayuda... Le di toda la ayuda posible dándole alojamiento y mi único requerimiento era que los días que estaba en Huacho, que era dos a la semana, por favor, para no tener problemas con la señora (dueña del hospedaje), que ya se había quejado de ella, simplemente que no estuviese”, afirmó Villafuerte.

Su perfil sicológico

Desde que se conoció del caso, el sospechoso se ha mostrado esquivo con las investigaciones, al punto de negar relación alguna con Arellano, cuando fue interrogado por los agentes policiales.

Para el médico psiquiatra, Carlos Bromley: “Estas personas suelen ser frías, calculadoras, carentes de empatía, falta de respeto y consideración hacia la vida humana... Suelen mentir con mucha facilidad para encubrir sus crímenes, manipulan la información que dan y miden sus respuestas para evitar ser identificados”.

De acuerdo al experto, esto hace que las características mencionadas terminen siendo diagnosticadas como un trastorno psicopático de la personalidad.

Familiares de Blanca Arellano declararon desde el exterior de la embajada de México con mucho pesar.

“Los crímenes violentos donde existen descuartizamiento, o como la extracción de órganos. hay casos en que las víctimas han aparecido en maleta inclusive, esto está relacionado con la idea de desaparecer a la víctima al 100%, de negar su existencia o también para utilizar a la víctima para determinados fines”, explicó el especialista.

Piden su prisión

Tras vencerse el plazo de 72 horas de detención preliminar contra Juan Pablo, el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva en su contra.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía informó que formalizó la investigación, dado que se cumplía el plazo de la detención preliminar.

El Poder Judicial tendrá que programar la fecha de la audiencia y determinar, tras escuchar a las partes, si acepta la medida restrictiva. De ser el caso, el estudiante universitario será recluido en un penal de la capital. declarar fundado para que se proceda con esta solicitud.

SEGUIR LEYENDO