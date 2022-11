Blanca Arellano: cronología de la desaparición y muerte de la turista mexicana en Perú

Blanca Arellano, turista mexicana desaparecida

Blanca Olivia Arellano Gutiérrez tenía 51 años cuando decidió venir al Perú para conocer a Juan Pablo Villafuerte Tito, un peruano al que había conocido hace dos años gracias a su gusto por los videojuegos. Entablaron una amistad y se comunicaban frecuentemente por la red social Discor y Facebook. Posteriormente decidieron ser novios virtuales y la mujer de 51 años le contó a su familia que vendía al país de los incas para conocer a su nueva pareja.

El lunes 27 de julio de 2022 viajó a Lima en horas de la noche y llegó el martes 28 a las 02:45 a.m.n en el aeropuerto Jorge Chávez donde fue recibida por Villafuerte Tito, estudiantr de medicina de la Universidad José Faustino Sánchez de Huacho, ubicado a dos horas de la capital peruana.

Blanca Arellano mantenía constante comunicación con su familia en México a quienes les contaba cómo era Lima, lo que hacía y así tener tranquilos a todos. Sin embargo, el domingo 6 de noviembre fue la última vez que escucharon su voz.

El 12 de noviembre, Karla Arellano, sobrina de Blanca escribe un preocupante tuit en el que hace un llamado para ubicar a su tía que desapareció el lunes 7 de noviembre. “Jamás reí estar en esta situación, hoy pido apoyo y difusión para localizar a una de las personas más amadas e importantes de mi vida... Tememos por su vida”, dijo en Twitter.

“Mi tía viajó a Peru el 27 de Julio, feliz de viajar y conocer a su novio Juan Pablo Jesus Villafuerte Pinto. Ellos tenían una relación ya de tiempo a través de línea, a pasar los meses mi tía me contaba que estaba feliz estaba tranquila y que su relación iba muy bien”, escribió en un largo hilo donde puso en evidencia a Villafuerte, quien desde ese momento se convirtió en el principal sospechoso.

Publicó una conversación con este hombre, que negó saber sobre su paradero, porque “ella decidió irse por mutuo acuerdo, no podía darle la vida que ella quería, se aburrió de mí. Se fue para Lima a buscar boleto para México, ahí terminó mi función”, fueron las palabras que disparó las alertas de toda la familia de Blanca Arellano.

Conversación de Juan Pablo Villafuerte sobre Blanca Arellano

Argumenta, según Karla, que “ella se aburrió a los 15 días de estar en Perú”, pero todo sería una vil mentira, pues detrás de la apariencia tranquila, se escondería una macabra historia que involucraría no solo a Villafuerte, sino a otras personas que él no está dispuesto a delatar.

El miércoles 9 de noviembre, los pescadores de Huacho hallaron una escena que jamás pensaron encontrar en la playa Chorrillos de esta localidad: los restos descuartizados de una mujer despertaron el horror en el Perú.

Se trataba de restos de una mujer desmembrada: brazos, torso y cabeza expuesta en la playa y a merced de las aves carroñeras. La policía llegó al lugar y tapó el cuerpo. Horas después llegaron los peritos de criminalística. En su inspección hallaron un anillo en uno de los dedos de la víctima y que sería clave en el caso de la desaparición de Blanca Arellano.

La investigación para investigar a quién pertenecían los restos de la fémina hallada en la playa seguía su curso, pero las huellas dactilares, según se supo, no se hallaba dentro de los registros del Reniec y se empezó a sospechar que se trataba de una ciudadana extranjera.

Los días pasaron hasta que se alertó de la desaparición de una turista mexicana que había llegado a Lima. Inmediatamente, la División de Investigación de la Policía Nacional empezó a atar cabos y relacionó estos dos casos y, aparentemente, se trataban de la misma persona.

Hasta ese momento se manejaba la hipótesis que la víctima desmembrada había sido asesinada en otro lugar y llevó los restos hasta la playa para arrojarlos en el lugar.

En Huacho, pescadores artesanales encontraron una cabeza humana en la orilla de la playa, cerca del puerto. (Panamericana)

La sobrina de la turista mexicana, entonces, hacía público que ‘Nos falta Blanca’ y señalaba a Villafuerte como su único contacto en Lima y la última persona en ver con vida a su tía. “Hasta el momento no ha querido cooperar con información que pueda facilitar su búsqueda”.

Al conocer que su nombre era público y en las redes sociales, sobre todo Facebook, se le sindicaba como sospechoso, Juan Pablo respondió a las acusaciones indicando que “yo no era ningún novio, ella se encontraba como indigente, sin lugar donde vivir y mi únuco delito fue alcanzarle dinero de vez en cuando para que pueda comer, en su mal estado de salud mental habrá confundido las cosas y su sobrina no puede andar colgando mis fotografías como si fuese un criminal, eso está mal, yo no me escondo de nadie, porque no hice nada malo”.

“Esto es una noticia falsa, pueden ser denunciados. Tomaré cartas en el asunto, el único mal que hice fue ayudar a una persona que no tenía recurdos para susbsistir en la ciudad, eso es todo”, dijo en primera versión que fue negado por Karla y confirmó que tenía una relación con Blanca.

Indignación del sospechoso de la desaparición de Blanca Arellano en Perú

“Mi tía no era ninguna indigente Juan P, mi tía confió en ti y tenía una relación sentimental contigo. Se fue para conocerte y ahora no la encontramos, tú simplemente no quieres ayudar al proceso de búsqueda”, recalcó la joven.

El 13 de noviembre, se informa que la Fiscalía viajará hasta Huacho para agilizar las investigaciones, corroborar datos y citar al sospechoso.

El lunes 14 de noviembre, Juan Pablo Villafuerte Pinto, el principal sospechoso de la desaparición de la ciudadana mexicana Blanca Arellano, acudió a la Depincri de Huacho. Ante las preguntas de las autoridades, el sujeto se acogió a la defensa de guardar silencio y no colaboró co las autoridades.

El fiscal a cargo del caso, al ver la actitud reacia del peruano, inició la gestión de una diligencia en una vivienda donde había convivido con Blanca Arellano.

La Policía Nacional también solicitó al Ministerio Público diligencias para detener, preliminarmente, a Juan Pablo Villafuerte. Trascendió además que Villafuerte Pinto tiene antecedentes policiales por maltrato físico hacia su exesposa, en el año 2016.

El abogado de Villafuerte Pinto, por su parte, no supo cómo explicar el silencio de su patrocinado, pero indicó que el joven negó haber tenido una relación con Blanca Orellana.

Este mismo día, la familia de Blanca se comunicó desde México para indicar que el estudiante de medicina fue a recoger a la mexicana en el aeropuerto Jorge Chávez.

El 15 de noviembre, la Policía Nacional allanó la vivienda del principal sospechoso y encontró una bandera mexicana, ropa de mujer, maletas, restos de cabello y también de sangre en varias zonas del departamento.

Horas después se conocieron las imágenes escabrosas del interior de la vivienda. Sangre en la cama, piso, pared, cocina, baño, lavadero y en utensilios como tijeras, bolsas y otros.

Manchas de sangre en cuarto que habría ocupado la mexicana Blanca Arellano (Exitosa Noticias)

Pruebas de Luminol en cuarto que habría ocupado la mexicana Blanca Arellano (Exitosa Noticias)

Precisamente, una tienda se hallaba muy cerca y un periodista se acercó a la dueña. Ella reveló un detalle que la Policía no pasó por alto: “me compró varias bolsas negras de basura hace unos días”.

Con este hallazgo, la familia de Blanca Arellano decidió venir al Perú y seguir las investigaciones. Sus hermanos llegaron el jueves 17 de noviembre e indicaron que permanecerán en el país el tiempo que sea necesario para saber qué es lo que pasó con la mujer de 51 años.

“El hecho que ya se esté afirmando la noticia sobre la situación de identificación y cosas que han sido filtradas, para nuestra familia, además de ser inmensamente doloroso, es un motivo para entorpecer las investigaciones que las autoridades han realizado de manera correcta”, reclamó la sobrina de la turista desaparecida al ver las fotografías.

Agregó que “ni nosotros, ni las autoridades correspondientes hemos comunicado de manera oficial algo al respecto,les pido a mi y a nuestra familia respeto y prudencia”.

La tarde del 17 de noviembre, el Poder Judicial de Perú ordenó la detención preliminar contra Juan Pablo Villafuerte Pinto, único y principal sospechoso de la desaparición de la ciudadana mexicana Blanca Arellano, pero este ya no se hallaba en Huacho.

Las veces que Juan Pablo mintió, se contradijo y no ayudó a la familia de Blanca Arellano

En las últimas horas se pudo conocer que Juan Pablo Villafuerte tiene un hermano gemelo y desató la preocupación de la familia de Blanca, ya que había temor que lo esté suplantando.

Sin embargo, en un post publicado en Facebook del profesor de Villafuerte denunció que el aún estudiante de medicina humana hace unos días había estado ofreciendo la venta de órganos humanos. El catedrático calificó tal hecho como una bajeza y de mala calaña, por lo que pidió a la universidad separarlo inmediatamente de sus filas.

La Policía Nacional halló al presunto culpable de la desaparición de Arellano Gutiérrez en un cuarto del distrito sureño de Villa El Salvador y llevado hasta la sede de la Dirincri de Lima.

Fotos de la detención de Juan Pablo Villafuerte

En horas de la madrugada del viernes 18 de noviembre fue sometido a exámenes en la sede de Medicina Legal y posteriormente fue llevado hasta la Fiscalía de Huacho donde se le confirmó la detención preventiva por 72 horas.

“Soy una persona inocente, mantuve una amistad con la señora Blanca Arellano por internet. Ella vino a visitar el Perú, le brindé alojamiento porque no tenía donde vivir. En los días en los que ella desapareció, yo no estuve en la ciudad de Huacho”, afirmó.

“Este caso está destrozando a mi familia y teniendo una repercusión muy grande en mis dos carreras universitarias. Soy una persona intachable en mis universidades, en mi hogar y en mi entorno. Por favor, lo único que pido, para la paz de la familia, es que se encuentren a los verdaderos culpables de este hecho”, manifestó Villafuerte en la audiencia de control de identidad.

