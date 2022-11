Horacio Calcaterra: Así le fue en su primera etapa en Universitario de Deportes

Horacio Calcaterra regresará a Universitario de Deportes luego de 9 temporadas.

Horacio Calcaterra se convirtió en nuevo jugador de Universitario de Deportes. El volante argentino no renovó su contrato con Sporting Cristal, donde permaneció las últimas 9 temporadas y decidió continuar su carrera en el equipo dirigido por Carlos Compagnucci, con el cual firmó por 3 años, hasta el 2025. Esta será su segunda etapa en el equipo merengue, donde arribó por primera vez en 2012 y disputó 34 partidos en los que marcó 7 goles y repartió 6 asistencias.

El mediocampista de 33 años llegó al Perú por primera vez en 2011, proveniente de Rosario Central, para jugar por el entonces recién ascendido Unión Comercio. Su campaña de estreno disputó 26 partidos y marcó 4 goles, contribuyendo para que el equipo clasifique a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia.

Este rendimiento llamó la atención de ‘Chemo’ Del Solar, quien era técnico de Universitario, por lo que se anunció su fichaje a comienzos de 2012. Los merengues venían de un 2011 complicado, ya que pelearon por no descender y el plantel vivió una fuerte crisis económicas, con retrasos en los pagos a los futbolistas.

La salida de Horacio Calcaterra de Sporting Cristal fue muy sorpresiva.

Te puede interesar Pablo Lavandeira recordó cuando peleó el descenso con Universitario: “Tuvimos días complicados con los hinchas”

Calcaterra y Miguel Ximenez fueron los principales refuerzos merengues en aquella temporada, en la que los cremas finalizaron en el puesto número 11 con 57 puntos, a 29 del campeón Sporting Cristal. No obstante, el argentino fue el segundo máximo anotador del equipo, solo superado por el ‘Chino’, quien convirtió 20 dianas.

Su debut se produjo el 6 de marzo en un empate 1-1 con Cienciano y su primer tanto lo convirtió el 2 de abril en el triunfo 3-2 contra Cobresol. Si bien su rendimiento fue constante, las lesiones mermaron mucho su protagonismo en el equipo, ya que de los 44 partidos de la temporada solo pudo disputar 26.

En aquella temporada, ‘Calca’ asumió un rol diferente al de sus últimas campañas en Sporting Cristal, ya que tanto ‘Chemo’ como Nolberto Solano lo utilizaron como diez, con más responsabilidades ofensivas. Además, durante los primeros meses compartió equipo con Andy Polo y Edison Flores, quienes por aquel entonces tenían solo 18 años y años después se convertirían en sus compañeros en la selección peruana.

Primer gol de Horacio Calcaterra con Universitario a Cobresol

Te puede interesar Horacio Calcaterra tiene todo cerrado para ser nuevo jugador de Universitario

En una entrevista con El Comercio, el volante argentino reveló que tuvo la intención de quedarse, pero los dirigentes de Universitario no llegaron a un acuerdo con su representante y le realizaron una oferta económica mucho menor a la ofrecida por Sporting Cristal

“Se juntaron con mi empresario, pero lamentablemente ya no hay una buena relación. Él no le contestó a la ‘U’ cuando me ofrecieron un monto, pero tampoco la ‘U’ me volvió a llamar, entonces me hizo quedar mal. Vine sin cobrar nada y puse de mi plata. Ahora me están ofreciendo mejores cosas, me voy en busca de lo mejor para mi familia y para mí. Eso no es ser desagradecido. “Las ganas de quedarme en la ‘U’ siempre estuvieron, pero si me ofrecen mejoras económicas y la posibilidad de mostrarme afuera en Copa Libertadores, obviamente decidiré lo mejor para mi familia”, declaró.

Te puede interesar Rodrigo Ureña llegó a Lima: “Quiero hacer las cosas bien para que se dé la posibilidad de volver a ser campeones”

Los refuerzos de Universitario para la temporada 2023

Con la llegada de Calcaterra, ya son 5 los refuerzos confirmados por Universitario de Deportes para la temporada 2023. El resto son: Hugo Ancajima, José Luján, el chileno Rodrigo Ureña y el argentino Martín Pérez Guedes. No obstante, se espera que se sumen más jugadores las próximas semanas.

SEGUIR LEYENDO