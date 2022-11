Universitario contratará más de 10 jugadores para la temporada 2023, según Manuel Barreto

Esta es la segunda ventana de transferencias que Barreto afronta como director deportivo de la 'U' tras la de mitad de año. (Universitario)

Universitario de Deportes hará una renovación total de su plantilla para el próximo año. Tras anunciar la salida de nueve jugadores del primer equipo durante las últimas semanas, el director deportivo Manuel Barreto informó que las contrataciones serán incluso más de diez entre futbolistas del medio local y extranjero.

“Van a ser aproximadamente siete u ocho nacionales y por lo menos cuatro extranjeros. Estamos buscando dos jugadores de ataque. A nosotros nos gustan los buenos jugadores y que sean del perfil que estamos buscando a nivel futbolístico y a nivel de camarín”, declaró para Radio Ovación.

Manuel Barreto también explicó que el gran número de bajas en el club se debe a una reestructuración deportiva que busca sentar bases para las próximas ventanas de transferencias en la Liga 1.

“Lo que trastoca la planificación es todo el pasivo deportivo que tiene la ‘U’ los últimos 21 años. Lo ideal en un mercado de pases es traer tres o cuatros refuerzos que puedan potenciar el equipo que ya se ha venido armando. Nosotros hemos iniciado una reestructuración total deportiva de Universitario que toca también al primer equipo. Me ha tocado tomar decisiones difíciles y gestionar la salida de alrededor de 20 jugadores. Eso no es lo ideal, pero hay ciclos y hay ahora un proyecto deportivo para que en las próximas ventanas no tenga que pasar esto”, afirmó.

A la fecha, Universitario de Deportes ha confirmado las contrataciones nacionales de Hugo Ancajima (ADT), José Luján (FBC Melgar), José Rivera (Carlos A. Manucci). El único extranjero confirmado es Martín Pérez Guedes, subcampeón en la última temporada del balompié peruano.

El volante chileno Rodrigo Ureña ya se encuentra en nuestro país y se estima que pronto será anunciado como flamante jugador de la ‘U’. “Acaba de llegar al Perú, ya se encuentra con nosotros así que en los próximos días vamos a tener noticias”.

Te puede interesar: Hernán Novick y la conversación con Carlos Compagnucci: “Me dijo que no era un jugador de sus características”

El 'Pitbull' Ureña ya posa con la camiseta de Universitario de Deportes.

Compagnucci y Barreto decidieron salida de nueve jugadores

Tras un irregular 2022 en la que no se obtuvo el título nacional y solo la clasificación a la Copa Sudamericana, Carlos Compagnucci y Manuel Barreto decidieron cesar el vínculo con nueve elementos del plantel.

Los nacionales Brayan Velarde, Iván Santillán, Nelinho Quina, Rodrigo Vilca, Guillermo Larios y Gerson Barreto ya fueron anunciados como salidas. Los uruguayos Federico Alonso y Hernán Novick así como el panameño Alberto Quintero son los extranjeros que dejaron la disciplina ‘merengue’.

Se estima que el argentino Claudio Yacob rescinda contrato en los próximos días. Tiene contrato hasta finales del 2023 pero no está en los planes de la directiva.

Te puede interesar: Horacio Calcaterra tiene todo cerrado para ser nuevo jugador de Universitario

Carlos Compagnucci vive su segunda etapa como técnico de la 'U'.

Calcaterra y Bolívar los próximos en ser anunciados

Horacio Calcaterra ya llegó a un acuerdo con el equipo más laureado del Perú y retornará a la institución luego de una década. De acuerdo con diversas informaciones, el seleccionado nacional de 33 años ha firmado un contrato que lo vinculará con el club por tres temporadas, hasta fines del 2025.

El lateral izquierdo José Bolívar es otro de los refuerzos que Manuel Barreto ha asegurado para el cuadro de Ate. El ex Sport Boys allega en calidad de libre tras dos años en el conjunto ‘rosado’ y peleará un lugar en el equipo de Carlos Compagnucci con Nelson Cabanillas.

'Calca' regresa a Universitario tras diez temporadas.

SEGUIR LEYENDO: