Rodrigo Ureña llegó a Lima: “Quiero hacer las cosas bien para que se dé la posibilidad de volver a ser campeones”

Rodrigo Ureña llegó a Lima para firmar contrato con Universitario de Deportes por todo el 2023. (TV Perú)

Siguen llegando los refuerzos para Universitario de Deportes, pues quieren terminar el año con el plantel listo pensando en los objetivos del 2023. Rodrigo Ureña ya está en Lima y llegó para firmar contrato con los ‘cremas’ por todo el 2023. Se mostró entusiasmado con llegar a Ate. Prometió mucho esfuerzo para que la ‘U’ vuelva a salir campeón.

“Con una gran expectativa y mucha tranquilidad, vengo a hacer las cosas bien. Estoy con mucha tranquilidad, quiero hacer las cosas bien. Desde lo personal, quiero empezar a hacer lo mejor posible por el equipo y, claramente, que se dé la posibilidad de volver a ser campeones. Dejar el nombre del club lo más alto posible”, fueron sus primeras palabras del volante.

El jugador chileno será presentado en las próximas horas, pero antes precisó en qué puesto se acomoda mejor. Y dejó en claro que sus características se verá cuando lo vean jugar.

“Nunca me ha gustado hablar de mis características, suelo hablar más en la cancha. De hacer las cosas bien, obviamente, con mucho respeto a la institución y sabiendo en el lugar en que estoy. Soy volante mixto, pero intento cubrir ambas facetas. Donde me sienta mejor en el campo, me voy a ir ubicando”, añadió.

Te puede interesar: José Luján es nuevo jugador de Universitario de Deportes

Doble reto

Después de mucho tiempo que un futbolista chileno llega a defender la camiseta de la ‘U’: el último fue Juan Carlos Letelier. Llegó en 1992 y logró salir campeón. Y a eso apunta Rodrigo Ureña: quiere hacer historia con el equipo de Carlos Compagnucci.

“Es un referente en el fútbol nacional. Siempre ha sido un nombre importante para nosotros los chilenos y también espero poder hacerme un nombre en la institución. Hay que trabajar, hacer las cosas bien y dejar el nombre del club en lo más alto posible”, declaró el volante.

Te puede interesar: Horacio Calcaterra tiene todo cerrado para ser nuevo jugador de Universitario

¿Quién es Ureña?

El popular ‘Pitbull’ es un volante de marca de 29 años, que mide 1.80 m. Jugó en clubes como Universidad de Chile, Cobresal, Temuco, Palestino, Antofagasta, América de Cali y Deportes Tolima; mostrando su mejor versión en el fútbol colombiano. Fue una de las figuras en el campeonato de la liga 2020 de los ‘diablos rojos’.

Titular indiscutible en Tolima, participó en 25 encuentros entre la Copa Colombia y Copa Libertadores. Su gran actuación en la temporada lo hizo celebrar la Superliga 2022 con ese equipo. En cuanto a sus características; sabe anticipar al rival con un buen quite de balón y tiene buena salida . Además; posee buen pase de gol pues suele ser asistidor y a veces el encargado de meter las anotaciones.

De ensueño

Universitario de Deportes puso todo su atención a la volante. Es la zona que más se ha reforzado. Mantuvo a Piero Quispe, Jorge Murrugarra y Jordan Guivin; quienes con su juventud y proyección pretenden darle frescura a esa línea. Todo bien combinado con la experiencia de los recién llegados Martín Pérez Guedes y Rodrigo Ureña. A ellos le sumamos; Horacio Calcaterra, quien también será oficializado en las próximos días. Sin dudas, esa línea dará de que hablar la próxima temporada.

SEGUIR LEYENDO